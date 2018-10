Drukbezochte reünie vanwege 50 jaar Sint Petrusschool

De festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van de Sint Petrusschool zijn vrijdag van start gegaan. In de feestelijk versierde school vond een reünie plaats voor oud-leerlingen en leerkrachten. Om 18.00 uur ging de reünie van start en veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen. Op de digitale schoolborden in de klaslokalen waren oude foto’s te zien en op tafels lagen fotoboeken, die de bezoekers konden doorbladeren. Zelfs hele klassen kwamen weer bijeen op hun oude school.

Directeur William Zwarthoed kon vele belangstellenden begroeten. Ook oud-directeur Kees Schilder (Kos) was present en verder het voltallige onderwijsteam. Er heerste in de school een gezellig sfeertje. In de activiteitenruimte werden drankjes en hapjes geserveerd. Door de leerkrachten werden rondleidingen verzorgd.