Drukbezochte Wijnproeverij van Slijterij De Stient in PX

In Pop- en Cultuurhuis PX vond afgelopen zondag de jaarlijkse grote wijnproeverij van Slijterij de Stient plaats. Een mooie opstelling was weer gemaakt door Albert Molenaar en zijn team. Bij de tafels van de verschillende importeurs kon men in totaal 90 heerlijke topwijnen proeven. Maar liefst 55 wijnen waren helemaal nieuw in ‘t assortiment.