Dynamo Donkeys winnaar van ‘t Gat Zaalvoetbaltoernooi

Nog voordat de oude sporthal De Seinpaal onder de sloophamers verdwijnt werd afgelopen zondag voor de laatste keer in deze hal het roemruchte ’t Gat van Nederland Zaalvoetbaltoernooi gehouden. De organisatie was dit keer in handen van Roy Veerman, terwijl Simon Tuip (Dood) en Quincy de Beukelaer als scheidsrechters actief waren.

In de wedstrijdkamer hielden traditioneel Kees Jonk (Melk) en Jan Veerman de standen en tijden bij. De animo was minder als in voorgaande jaren. Op twee velden tegelijk werd gespeeld en de wedstrijden duurden tien minuten. De einduitslag, na een sportief verlopen toernooi was: 1. De Dynamo Donkeys, 2. De Rebels en 3. De Gerritjes/Rooney’s.