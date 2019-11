Edam-Volendam in de race voor organisatie Special Olympics

Edam-Volendam, Purmerend en Beemster willen in 2022 samen de ‘Special Olympics Nederland’ organiseren. Dit is een landelijk sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Afgelopen donderdag is het bidbook met plannen aangeboden door ‘Stichting Special Forces’. Deze groep is een drijvende kracht achter het initiatief. Het Kras Stadion moet het belangrijkste onderkomen worden van het evenement. De bedoeling is dat de drie gemeentes samen één groot Olympisch dorp gaan vormen.

Door Laurens Tol

Om de organisatieplannen gestalte te geven, werkt Stichting Special Forces samen met Sportkoepel Edam-Volendam en Stichting SPURD. Ook de gemeenteraden steunen het initiatief.

Ron Rijser is voorzitter van Stichting Special Forces. Hij vertelt over de plannen die er liggen. ,,De bedoeling is dat de N244 een ‘Olympic Avenue’ gaat worden tijdens het evenement. Deze weg is goed bereikbaar via de A7 en N247. Het perscentrum is gepland in het FC Volendam-stadion, een locatie die sowieso een belangrijke rol gaat spelen. Zo moet ook de openingsceremonie daar gaan plaatsvinden. Hierbij lopen de deelnemers het stadion binnen met vlaggen, net als bij de reguliere Olympische Spelen.”

‘Het perscentrum is gepland

in het FC Volendam-stadion,

een locatie die een

belangrijke rol gaat spelen'

Voor het informatiecentrum van de Special Olympics, wordt de vestiging van Rons bedrijf ‘Rijser Transport’ gebruikt. ,,Verder zijn we ook bezig met het idee om een ‘Hop on, Hop off-buslijn’ te laten rijden. De bussen moeten een vaste route gaan afleggen tussen eenentwintig sportverenigingen in de regio. Deze clubs geven dan demo’s over hun sport, dat onderdeel wordt van het ‘Sideprogram’. Dit is een programma dat wordt georganiseerd naast de officiële wedstrijden tijdens het evenement.”

Voor de Special Olympics wordt een groot aantal sportaccommodaties gebruikt. ,,Om er een aantal te noemen: Het Leeghwaterbad, Zwembad De Waterdam, De sporthallen Opperdam en De Beuk, het RKAV Volendam-terrein, de atletiekbaan van AV Edam, een manege in de Beemster en Sportcentrum De Kloek. Allemaal geweldige accommodaties dus. Dan besef je maar weer eens hoe rijk wij hier zijn met z’n allen. Toch zijn we allemaal nuchtere mensen, die niet van zinloos gepraat houden. Op die manier bieden wij het bidbook ook aan. Zonder opsmuk en ‘emo-factor’.”

Ron weet nog niet exact wat de andere plaatsen en regio’s die het evenement willen organiseren te bieden hebben. ,,Ik weet wel dat de regio Twente in de race is. Hun initiatief wordt gesteund door zestien gemeentes. Verder heb ik ook gehoord dat Amersfoort de Special Olympics wil binnenhalen. Wie er voor de rest meedingen, moeten we nog horen.”

‘Verder zijn we ook

bezig met het idee

om een ‘Hop on,

Hop off-buslijn’

te laten rijden’

Het idee voor de Special Olympics komt uit de Verenigde Staten. ,,De zus van John F. Kennedy heeft dit in het leven geroepen. Zij nam het initiatief in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Uiteindelijk is haar plan uitgevoerd in 175 landen wereldwijd. Op al deze plekken wordt de landelijke Special Olympics om de twee jaar georganiseerd. Tussendoor heb je ook nog de ‘World Games’. Daarvoor moet je je kwalificeren via de landelijke Olympics.”

Ron hoopt van harte dat de gemeentes Beemster, Purmerend en Volendam het evenement mogen organiseren. ,,Deze plaatsen liggen dichtbij elkaar en daarmee is onze regio uitermate geschikt om de Olympics te organiseren. Je kunt alle locaties bereiken met de fiets. Het wordt mede daardoor ook een duurzaam evenement. Ik hoop van harte dat wij de Olympics toegewezen krijgen. Het duurt nog even voordat bekend wordt wie het mag organiseren.”