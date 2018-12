Een dolle boel in RKAV-kantine tijdens het Sintbezoek

Donderdagavond om 19.00 uur zat de kantine van de RKAV Volendam bomvol. In grote spanning zaten de jongste voetballertjes te wachten op de komst van Sint Nicolaas en een twintigtal Zwarte Pieten. Linda Bond spoorde de kinderen aan om Sinterklaasliedjes te zingen en om luid te roepen naar de Sint.

Dat hielp want even later huppelden de Pieten naar binnen die meteen begonnen met het uitdelen van mopjes. Nadat Sinterklaas zich door de menigte had gebaand en plaats genomen had op zijn zetel, werd eerst een Pietendans uitgevoerd. De kinderen mochten vragen stellen aan de Sint. Er was ook een kleurplatenwedstrijd gehouden. De hele kantine hing vol met prachtig ingekleurde Sintplaten. Zowel bij de meisjes als jongens waren er drie prijzen en de winnaars werden een voor een naar voren geroepen.