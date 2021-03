Muziekliefhebber Sam Deen maakt levenswerk van Cats-covers

Een halve eeuw ‘One way wind’

In het Groningse Delfzijl – zo’n 210 kilometer verderop – woont de gepensioneerde Sam Deen (61). De muziekliefhebber heeft er zijn levenswerk van gemaakt om covers van the Cats in kaart te brengen, en dan in het bijzonder de verschillende versies van de evergreen ‘One Way Wind’, dat komende zomer precies een halve eeuw geleden het levenslicht zag. ,,Toen ik er in 2007 mee begon, dacht ik ‘het zou leuk zijn als ik er zo’n 25 vind’, maar de teller staat inmiddels op 235 officiële covers van het nummer van Arnold Mühren. Het is dus redelijk uit de hand gelopen”, lacht Sam. Op zijn website www.thecats.nl is alles dat met the Cats te maken heeft te vinden, inclusief alle tot op heden gevonden covers van Cats-songs.

Door Kevin Mooijer

Sam groeide op met twee oudere zussen die allebei gek waren van the Cats. ,,We hadden thuis altijd radio Veronica aan”, herinnert hij zich. ,,Iedere avond luisterden we naar het verzoekprogramma en rond de klok van half zeven kwamen dan steevast the Cats voorbij.” Hoewel hij de muziek van Arnold Mühren en co al op jonge leeftijd kon waarderen, werd zo’n nostalgisch radioavondje niet het moment waarop hij definitief verkocht was. ,,Mijn zussen gingen geregeld naar optredens van bands als Maddock, the Fools en natuurlijk the Cats. Ik kwam rond die periode zelf meer bij bijvoorbeeld George Baker en andere bekende bands, maar ik kwam na zo’n optreden nooit zo enthousiast thuis als mijn zussen.”