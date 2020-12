FC Volendam pakt uit met Orange Christmas Show

‘Een kerstcadeau voor de supporters’

In plaats van een gala met gasten en artiesten, trekt FC Volendam richting deze Kerstmis alles uit de kast om online een show met verschillende voetbalgrelateerde elementen te presenteren. ,,De supporters moeten al maanden voetbal in het stadion missen, daarom willen we hen compenseren. Deze Orange Christmas Show van komende zaterdagavond is een cadeau voor hen”, zegt Jan Smit. Het bestuurslid van FC Volendam presenteert de avond samen met Quinty Trustfull.

Door Eddy Veerman





In de afgelopen jaren trokken de FC en Handbalvereniging Kras/Volendam steeds samen op tijdens het Gala. ,,Deze online show is een idee van onze commerciële afdeling, ietwat uit de hand gelopen, als je komende zaterdag kijkt naar wat het is geworden”, lacht Jan.

,,We pakken behoorlijk uit voor de mensen die onze club een warm hart toedragen. Als volgend jaar het Gala weer gehouden kan worden met zeshonderd gasten, dan slaan we de handen weer ineen met ‘de handbal’.”

,,Onze seizoenkaarthouders krijgen deze week, voorafgaand aan de show, post. Met daarin wat goodies en ook een gratis lot om mee te spelen met de loterij.” De prijzen zijn prachtig, zoals een voetbalreis naar Dortmund en een Playstation 5 met FIFA 21.

Mocht men extra loten willen kopen, kost dat per lot € 2,50. Hoe meer loten je bestelt, hoe hoger de korting wordt. De uitslag van de loterij is vanaf zondag 13 december 12.00 uur te zien op de website van The Orange Christmas Show.

Alle opbrengsten gaan direct naar de jeugdopleiding van FC Volendam. Dat geldt ook voor de veiling, met fantastische kavels als een verzorgde reis naar Liverpool-Manchester United of El Clasico, met na de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid ook nog een ontmoeting met coach Ronald Koeman. Of je kunt als VIP naar De Toppers en Vrienden van Amstel Live of bied mee op een Rolex GMT-Master II. Maar veilingkavels vormen ook de signeerde shirts van de Heerenveen-spelers Joey en Henk Veerman. Dat duo laat zaterdagavond in een hilarisch opgenomen item zien hoe zij de weg hebben afgelegd van de RKAV naar de FC Volendam. Ed Guyt praat een aantal componenten aan elkaar.

Er is aandacht voor lekker eten (Niels Runderkamp kookt) en er kan ook zomaar een traan weg worden gepinkt. Aanvoerder Kevin Visser wordt speciaal voor de show omgeturnd tot quizmaster Kevin Quizzer. Jan Smit houdt tevens een diepte-interview met trainer Wim Jonk.

,,Het is een bedankje naar de supporters, voor hun steun, ook al kunnen ze geen wedstrijden live meemaken. Op deze manier kunnen we iets terugdoen. Het wordt een absolute must see.”

Schakel zaterdag vanaf 20.00 uur in via het Youtube- of Facebook-account van FC Volendam voor de Orange Christmas Show.