Daphne de Baat verwezenlijkt haar droom als model in Amerikaanse wereldstad

Een vleugje Volendam in hartje New York

Wonen en werken in het bruisende hart van New York. Veel jonge meiden dromen ervan, slechts weinigen maken het ook echt waar. Daphne de Baat (21) is zo’n uitzondering. Ze werd geboren in Volendam, verhuisde op zevenjarige leeftijd met haar ouders en broers naar Canada en werkt nu al bijna drie jaar als succesvol model in The Big Apple.

Een paar weken geleden maakte Daphne nog deel uit van een wel héél bijzonder onderonsje. Demi Jonk, ook een model uit Volendam, woonde tijdelijk in New York. Daphne kende haar aanvankelijk niet, totdat ze een berichtje ontving van haar voormalige dorpsgenootje. ,,Daarin schreef ze dat wij in New York bij dezelfde agency zijn aangesloten en of ik zin had om een keer koffie te drinken”, vertelt Daphne. ,,Dat leek me leuk, dus we spraken af. En wat denk je? Pas toen ontdekten we dat we allebei in Volendam zijn geboren. Nog toevalliger: de vader van Demi woont al tien jaar in de straat waar ik een jaartje heb gewoond: de Tjalk. En Demi’s moeder en mijn moeder hebben in hun jeugdjaren ook lang naast elkaar gewoond. Ongelooflijk, hè?”

Modellenappartement

Daphne huurt sinds enkele maanden haar eigen appartement, midden in Manhattan. Ze woont op vijftien minuten lopen van Union Square en vlakbij hotspots als Times Square en Central Park. ,,Het is echt ideaal”, verzekert ze. ,,Ik kan overal naartoe lopen, waardoor ik bijna nooit de metro hoef te nemen. Bovendien voel ik me op deze plek thuis, kan ik er lekker mijn werk doen en ik hoef geen rekening te houden met anderen. Dat is heel fijn.”

Voordat Daphne haar eigen paleisje op de kop tikte, woonde ze twee jaar lang samen met zeven andere meiden in een modellenappartement. En daar had ze ietwat minder privacy dan ze nu heeft. ,,Toen ik in New York arriveerde, dacht ik dat ik een woonruimte zou gaan delen met één ander meisje. Totdat ik dus het appartement binnenliep en daar zeven meiden op de bank zag zitten. Ik ben sinds een paar maanden aan het vloggen, maar ik zou willen dat ik in die periode ook wat meer had gefilmd. Je weet namelijk niet wat je ziet in zo’n modellenappartement. Ik sliep op een stapelbed, de keuken was constant vies en er lag overal kleding van andere meiden. Ik ben zelf heel schoon opgevoed, mijn moeder stofzuigt twee keer per dag. Maar zo zijn duidelijk niet alle modellen…”

Volendamse roots

Daphne heeft op YouTube een eigen kanaal waarop ze vlogs plaatst over haar leven in New York. Als je haar persoonlijke video’s bekijkt, valt al snel op dat ze nog beter Engels spreekt dan Nederlands. In haar vlogs merk je aan niets dat ze een link heeft met Volendam. Maar ze zag 21 jaar geleden toch echt het levenslicht in de Roerdompstraat. Ze lacht: ,,Mijn moeder heet Sandra en is een ras-Volendamse. Mijn vader Bas de Baat komt uit Edam.”

Daphne was zeven jaar en zat op de Sint-Petrusschool toen haar vader een baan in Calgary kreeg aangeboden. ,,Hij werkte toen voor IBM als projectmanager en dat bedrijf had in Canada een Nederlander nodig voor een bepaalde klus. Daar werd mijn vader voor gevraagd, waarna we met z’n allen zijn verhuisd. Dat was heel wat, weet ik nog.”

Daphne sprak op dat moment geen woord Engels. ,,Maar als je jong bent, pak je dat snel op. Na een week of tien in Canada sprak ik de taal al vrij goed en ging ik mijn eigen weg. Ik miste mijn familie en vriendinnetjes in Nederland wel, maar uiteindelijk was ik ook best snel gewend aan een nieuwe omgeving. Calgary is een leuke, gemoedelijke stad.”

Libelle

Na drie jaar in Calgary verhuisde de familie De Baat naar Aruba, voor weer een ander project van vader Bas bij IBM. Twaalf maanden later keerde het gezin om dezelfde reden terug naar Canada. Toronto werd de nieuwe uitvalsbasis. En daar werd Daphne op twaalfjarige leeftijd voor het eerst vastgelegd door een modellenbureau. ,,Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Ik was vier jaar toen ik in Nederland mijn eerste fotoshoot voltooide, voor de Libelle. Dat vond ik zo leuk dat ik dacht: dit wil ik op latere leeftijd vaker meemaken.”

Kansen daarvoor kreeg ze genoeg. Ze koos uiteindelijk voor het modellenbureau in Toronto. In haar eerste twee jaar bij die agency werd Daphne echter alleen geselecteerd voor wat kleine klusjes. ,,Ik had in die periode een beugel en dat vinden ze bij een modellenbureau niet zo heel schattig”, verklaart ze lachend.

Maar ondertussen werkte ze zichzelf wel in de kijker. Er kwam onder meer interesse vanuit Azië. Een modellenbureau uit Tokio had foto’s van Daphne gezien en vond haar geschikt voor de Japanse markt. ,,Ze vonden me alleen iets te klein, dus ze wilden nog even wachten. Zo duurde dat een paar jaar voort. Ze vroegen heel vaak om nieuwe foto’s van me. Dat voelde vrij bijzonder. Ik wist dat ik op een dag naar Tokio zou gaan als model.”

Niet bang

Zo geschiedde. Toen Daphne de lengte van 1.72 meter bereikte, wilde het Aziatische modellenbureau haar naar Tokio laten komen. Het was augustus 2012 toen ze in het vliegtuig naar de Japanse metropool stapte. Ze was op dat moment pas vijftien jaar en zou na ruim twee maanden weer terugkeren naar Canada. ,,Het was best heftig. Ik heb elke dag lopen huilen daar. Ik zat in m’n eentje in een hotelkamer en het is een totaal andere wereld dan ik gewend was. Hier in Amerika hechten ze veel waarde aan hoe je je voelt en zijn ze best flexibel. In Japan hebben ze dat niet. Ze hebben daar een idee in hun hoofd en stoppen pas als ze dat hebben waargemaakt. Ik was een keer zes uur later dan gepland klaar, om twee uur ’s nachts. Daar word je niet heel blij van, als meisje van vijftien.”

Ook de taalbarrière maakte het lastig. ,,Er waren amper mensen die Engels spraken. Ik heb zelf wat simpele zinnetjes in het Japans geleerd. Kan ik wat water krijgen? Hoe lang gaat het nog duren? Dat soort dingen. Het was best pittig, maar aan de andere kant heb ik er ook heel veel van geleerd. Je bent daar op jezelf aangewezen en moet alles eigenhandig oplossen. Daar word je zelfstandig van, je ontwikkelt jezelf razendsnel. En ik ben niet snel meer bang, na alles wat ik daar heb meegemaakt. Achteraf gezien had ik het dan ook niet willen missen.”

Wilhelmina

Na twee enerverende maanden in Tokio reisde ze met een opgelucht gevoel terug naar Toronto. Daar is ze gebleven totdat ze haar highschool-periode had afgerond. Intussen bleef ze werken voor haar toenmalige agency. ,,Toen ik klaar was met highschool, hebben zij mij in contact gebracht met Wilhelmina Models; een toonaangevend bureau in de Verenigde Staten. Dat was best grappig, want toen ik als twaalfjarig meisje mijn eerste agencies ontmoette, had Wilhelmina al interesse in mij. Ze vonden me destijds nog te jong, maar vijf jaar later zeiden ze: we willen Daphne naar New York halen.”

In oktober 2014 is ze voor het eerst twee maanden die kant op gegaan. Ze was nog steeds maar zeventien. ,,Daarna heb ik ook nog twee maanden in Milaan gewoond, maar New York beviel me veel beter. Ik ben opgegroeid met die Western-achtige sfeer en voel me er thuis. Bovendien heb je in Milaan vooral high-fashion-werk en ik ben meer van beauty- en lifestyleklussen. In juli 2015 ben ik daarom permanent naar New York verhuisd. Langzaamaan begon mijn meisjesdroom werkelijkheid te worden.”

Maybelline

Ze woonde eerst twee jaar in een modellenappartement, daarna nog een paar maanden samen met één ander model en sinds kort heeft ze dus haar eigen onderkomen in Manhattan. ,,In zo’n modellenappartement heb je altijd te maken met de energie van anderen. Als jij een goede dag hebt, zijn er altijd wel drie met een rotdag. Het is wel prijzig om een appartement voor jezelf te huren, zeker in New York. Maar ik heb het er voor over.”

Daphne is een gewild model in The City That Never Sleeps. Ze heeft elke week wel een aantal castings en fotoshoots en werkt geregeld samen met een grote partij als Maybelline, een bekend beauty-merk. ,,Het is een apart vak. De ene week ben je van maandag tot en met donderdag vrij en zit je in het weekend helemaal volgepland. De andere week is het precies andersom. Als ik vrij ben, probeer ik meestal zelf een shoot in te plannen. Ik hou er niet van om stil te zitten en ben hier niet om vakantie te vieren. En Instagram is heel groot nu, dus ik werk hard om steeds meer volgers te krijgen. Daarbij zijn goede foto’s belangrijk.”

Tussen de bedrijven door vindt ze voldoende tijd voor ontspanning. Soms gaat ze uit, soms bezoekt ze een mooie basketbalwedstrijd in Madison Square Garden. ,,Maar ik kom nooit op een punt waarop ik zó dronken ben dat ik de volgende dag urenlang in bed lig.”

Voeding

Het is absoluut niet zo dat de mooie opdrachten haar komen aanwaaien. Daphne heeft er veel voor moeten doen en laten om zo succesvol te worden. En dat doet ze nog steeds. ,,Ik heb in het verleden best problemen met mijn gewicht gehad”, bekent ze. ,,Er zijn momenten geweest waarop ik veel moest verliezen. Inmiddels ben ik erachter dat ik niet alles kan eten en heb ik een modus gevonden waarin ik me comfortabel voel. Sommige dingen eet ik nog zelden. Brood, bijvoorbeeld. Dat vind ik heerlijk, maar als ik het eet, voel ik me daarna gewoon shit. Ik heb nu een voedingsprogramma met veel proteïnes, groenten en dat soort dingen. Tot twee jaar geleden had ik echt weleens medelijden met mezelf, als ik zag dat andere modellen wél gewoon alles konden eten. Maar ik heb die knop omgezet. Ik wil me goed voelen en presteren. Dit is m’n carrière en daar wil ik alles uithalen. Stel dat ik er over een jaar of tien mee stop, kan ik zoveel brood eten als ik wil. Maar nu gewoon even niet.”

Victoria’s Secret

Los van het voedingsprogramma heeft ze een personal trainer in de sportschool, met wie ze drie of vier keer per week aan fitness doet. Daarnaast volgt ze zelf nog cardiotrainingen. ,,Het is hard werken, maar er zitten gelukkig meer leuke dan minder leuke kanten aan het leven als model. Het geeft mij iedere keer weer een voldaan gevoel als ik na een shoot het eindresultaat zie. Wat ik verder zo mooi vind aan dit vak, is dat je oneindig veel verschillende kanten op kunt. Het is nooit saai. En je hebt als model geen punt waarop je kunt zeggen: nu ben ik aan de top.”

Al komt een contract bij Victoria’s Secret wel in de buurt van het allerhoogste wat je als ambitieus model kunt bereiken. Volgend jaar wil Daphne gaan meedoen aan de casting voor de wereldberoemde show van het populaire damesmerk. ,,Dat staat al heel lang op mijn verlanglijstje. De meeste meiden doen twee of drie castings voordat ze eenmaal de show krijgen. Maar ik wil sowieso kunnen zeggen dat ik de casting heb gedaan. Daarvoor doe ik nu specifieke trainingen, om mijn spieren nog iets kleiner te laten worden. Overigens heb ik ook de droom om ooit een tv-programma te presenteren, in combinatie met het modellenwerk. En ik weet nu: als je ergens echt vól voor gaat, dan kán het.”

Kerstmis in Toronto

Maar eerst gaat ze de komende dagen heerlijk genieten van een samenzijn met familie. Een paar dagen geleden is Daphne teruggevlogen naar Toronto, waar het hele gezin gezamenlijk Kerstmis gaat vieren in het ouderlijk huis. Even tijd om uit te blussen. ,,Ik ga meestal drie keer per jaar terug naar Canada en daarnaast komen mijn ouders, broers en schoonzus ook af en toe deze kant op. Het is immers maar een uurtje vliegen van Toronto naar New York.”

Ze beschouwt Toronto nog steeds als haar thuis. ,,Vooral met Kerstmis. Dat is toch de afsluiting van het jaar, met iedereen samen bij elkaar. Lekker Nederlands praten. Heerlijk.”

Ook haar geboorteland bezoekt ze nog af en toe. ,,In mei ben ik er nog geweest. De zus van mijn moeder heeft een kindje van twee jaar. Dat is wel een van de redenen om de komende tijd vaker naar Nederland te gaan. Een groot deel van onze familie woont nog steeds in Volendam en we houden echt van dat dorp. Ik voel mezelf ook nog altijd meer Nederlands dan Canadees. Maar voor mijn vaders werk was er meer te doen in deze omgeving en voor mij liggen hier ook veel meer kansen. Ik sluit niet uit dat ik ooit voor lange tijd terugkeer naar Nederland. Maar voorlopig is er hier nog genoeg werk aan de winkel.”

Foto’s: Instagram Daphne de Baat & Wilhelmina Models.