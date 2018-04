Eerste fietsclinic van dit seizoen

Al vele jaren worden door de Toerclub Volendam, Wielervereniging Volendam en nu in samenwerking met Sport-Koepel de fietsclinics voor de jeugd georganiseerd. Woensdagmiddag ging de eerste in een serie van zeven van start op het parkeerterrein bij sporthal De Seinpaal.

Het was toch wel even wennen, want de fietslessen werden jarenlang door Jaap Visser (Dakhaas) verzorgd, en die is ons vorig jaar helaas ontvallen. Nu worden de fietslessen gegeven door Demy de Groot, die als sportconsulent werkzaam is bij de Sport-Koepel.

De eerste les kwamen er vijf kinderen op de fietsclinic af. Zij kunnen zo op echte racefietsen rijden, maken remproeven, rijden om pionnen heen en gaan ook ritjes door de omgeving maken. De fietsclinics zijn elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur. Als er kinderen zijn die ook mee willen doen, dan zijn ze van harte welkom.