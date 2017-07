Eerste H. Mis van Kapelaan Anton Goos in Vincentiuskerk

De Hoogmis tijdens de Volendammerdag in de Vincentiuskerk had zondag een extra feestelijk tintje. Het was de eerste H. Mis van kapelaan Anton Goos, die de dag ervoor samen met Teun Warnaar in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem, tot priester was gewijd.

Al een jaar liep Anton Goos in de parochie HH Maria en Vincentius stage en vorig jaar werd hij tot diaken gewijd. Ook een groep Volendammers was zaterdag naar de priesterwijding in Haarlem gegaan.

Het was zondag een indrukwekkend mooie Hoogmis in de goed gevulde Sint Vincentiuskerk. Liefst acht priesters en twee diakens stonden tijdens de H. Mis achter het altaar, waarin kapelaan Anton Goos voor de eerste keer hoofdcelebrant was.