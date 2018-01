Eerste markt op de Populierenlaan

Zaterdag vond de wekelijkse markt voor de eerste keer plaats op de Populierenlaan. Doordat er een nieuw riool aangelegd wordt in de Zeestraat en daarna het Europaplein een nieuwe indeling krijgt, vindt de markt ongeveer een jaar plaats op de Populierenlaan. Tussen de Julianaweg en de Wilgenlaan stonden de kramen opgesteld.

Met vele borden is een omleidingsroute aangegeven en er geldt een parkeerverbod op delen van de Plutostraat. Verkeersregelaars stonden op de rotonde bij de Jupiterlaan en op de Julianaweg bij de Schoolstraat om het autoverkeer in goede banen te leiden. Voor de marktmensen was het wel even wennen geblazen op deze nieuwe locatie, maar ze waren best tevreden. De fietsen konden bij de dubbelschool in het Boelenspark of op de nieuw aangelegde stalling tegenover De Amvo geplaatst worden. Op de strook betonnen platen, die langs het fietspad in de Populierenlaan is aangelegd, konden wagens en kramen van de marktmensen gestald worden. Na deze eerste zaterdagmarkt op de nieuwe locatie wordt er geëvalueerd en de puntjes verder op de ‘i’ gezet, zodat de volgende markten nog beter verlopen. De reacties waren over het algemeen zeer positief.