Eerste paal geslagen voor het Gymsportcentrum

Nadat eerder vorige week al een ‘proefpaal’ was geslagen voor het nieuw te bouwen Gymsportcentrum in de Broeckgouw te Volendam, vond vrijdagmiddag het symbolisch slaan van de eerste paal plaats. Hiervoor kon wethouder Vincent Tuijp plaatsnemen in de cabine van de heistelling.





Samen met wethouder Albert Koning, Joop Veerman (van St. Mauritius) en Jack Steur (van Kuiper Steur Architecten BNA) werd een groot spandoek met een artist impressie van het Gymsportcentrum onthuld op de bouwlocatie. Vanwege de coronamaatregelen was het een sobere officiële, maar toch zeker feestelijke gebeurtenis. Joop Veerman (Poesie), heeft 12 jaar lang de kar getrokken om de realisatie van deze turnhal mogelijk te maken. Nu is de bouw dan eindelijk van start gegaan met het formeel slaan van de eerste van de 122 betonnen palen. De bouw wordt uitgevoerd door Mercuur Bouw en de planning is dat het Gymsportcentrum in oktober 2021 opgeleverd kan worden.

Uniek ontwerp

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam wordt het gebouw gerealiseerd. De accommodatie huisvest een grote turnsporthal, een gymzaal, twee danszalen en een dojo. Het gebouw levert door zijn unieke ontwerp een bijdrage aan een kwalitatieve upgrade van het gebied. Het gymsportcentrum ligt aan de tweede toegangsweg naar de wijk Broeckgouw en gaat fungeren als markeringspunt en ‘scharnierpunt’ naar de wijk. De weg maakt hier een haakse bocht.

Karakteristieke plek

De karakteristieke plek met veel water en de IJsselmeerdijk in de nabije omgeving is een inspiratiebron geweest voor het architectonisch beeld. Hiermee krijgt het gebouw een symbolische verankering met de omgeving. In tegenstelling tot veel ‘gesloten’ sportgebouwen heeft dit gebouw een extravert karakter. Een gebouw dat ‘communiceert’ met zijn omgeving.

In september 2017 heeft Kuiper Steur Architecten BNA de tender voor het ontwerp van dit gebouw gewonnen. Het ontwerp is vervolgens doorontwikkeld in bouwteamverband samen met M3Energie, Pieters Bouwtechniek en Mercuur Bouw. De samenhang tussen duurzame energiemogelijkheden, duurzame materiaalkeuze, constructie-mogelijkheden en ruimtelijke- en esthetische kwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten geweest en bepalen de uiteindelijke kwaliteit van het gebouw.