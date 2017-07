Eerste Zomermarkt op woensdag verregend

Afgelopen woensdag was de eerste, in een serie van 10 Zomer-markten op het Europaplein. ’s Morgens werden de kramen opge-bouwd met plenzende regen en kwamen de marktkooplieden aan om hun waren uit te stallen. ’s Middags om 12 uur zou de markt beginnen.

Maar het was noodweer met moessonregens. Pas om 13.00 uur stopte het met regenen maar toen stond er nog wel een harde wind. Omdat slechts enkele kooplieden hun kramen hadden ingericht werd om 13.30 uur al begonnen met het afbreken van de kramen.

Zo was de eerste Zomermarkt dus van korte duur. Het is te hopen voor de marktmensen dat het weer de komende woensdagen aangenamer wordt. De start was in ieder geval knudde.