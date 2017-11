Eikenlaan wordt opgehoogd en breder bestraat

Maandag 6 november zijn stratenmakers van Kok-Oosthuizen gestart met de verbreding en ophoging van de Eikenlaan. Hierdoor is er tot en met woensdag 22 november geen doorgaand verkeer mogelijk op deze toegangsweg naar het Kras Station van FC Volendam, sportcentrum JSC Toptraining en de Sint Vincentiusschool.

Met de verbreding van deze straat wordt tegemoet gekomen aan de wens van velen om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren. Met name overdag, als de ouders de kinderen naar school brengen of ophalen, is het vaak een drukte van belang in de Eikenlaan.

Door de Eikenlaan te verbreden hoopt men dat het verkeer hier beter doorstroomt en alles overzichtelijker wordt.