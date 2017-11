Eindelijk een overwinning voor FC Volendam

Het heeft lang geduurd, maar vrijdagavond was er dan toch eindelijk de eerste overwinning van FC Volendam in dit seizoen. Tegen Jong PSV scoorde uitblinker Henny Schilder (Vik) in de tweede helft de enige en winnende treffer met een kopbal.

In de eerste helft was FC Volendam beter als de Eindhovenaren, maar er gebeurde niet veel. Enzo Stroo had drie kansen, maar kon de bal uit de voorzetten net niet goed raken.

In de 2e helft drong FC Volendam meer aan. Het harde werken werd beloond met de 1-0. Het was het laatste kwartier nog billen knijpen geblazen, want Jong PSV kreeg wat kansen. Doelman Hobie Verhulst hield de “0” en FC Volendam kon opgelucht ademhalen na de zege.