Elfstedentocht op een zonovergoten Weissensee

Willem en Mariette Tol (Honingh) gaan al jaren naar de Weissensee in Oostenrijk. Willem neemt dan deel aan de Alternatieve Elfstedentocht. Door blessures kon hij niet schaatsen. Ze gingen toch naar de Weissensee om Jaap van Santen bij te staan op dinsdag 30 januari.

Het ijs was van slechte kwaliteit. Er kon alleen geschaatst worden op het kleine meer met rondjes van 12,5 km. Eric Tuijp heeft 175 km geschaatst in 9.51 uur en Simon Smit 187.5 kilometer in 11.00 uur. Irma Koning reed de 200 km in 9.18 uur. Haar zoon Finn schaatste 125 km in 7.14 uur voor het goede doel. Arend Verhagen heeft 75 km geschaatst. Jaap van Santen haalde de eindstreep, 200 km in 11.21 uur. Een topprestatie. Mede omdat het ijs steeds slechter werd.