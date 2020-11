Nieuw cultureel jongerenblog gaat van start

enClave geeft jongeren een stem

Toegankelijke blogposts en verhalen met onderwerpen als muziek, kunst, film en identiteit. Dat is wat de nieuwe culturele jongerenblog enClave wil bieden, specifiek voor én door jongvolwassenen uit de gemeente Edam-Volendam.

Door Leonie Veerman





Vrijdag aanstaande gaat de website www.en-clave.nl online. In de donkere dagen voor kerst verschijnt enClave ook in bladvorm en zal verkrijgbaar zijn bij Jan Cas Sombroek, Primera, en ‘tPakhuys.

Het nieuwe jongerenplatform is een initiatief van het culturele opinieblad 2REWIND. Voor Marcel Tuyp, hoofdredacteur van 2REWIND, was het na zeven jaar tijd om het roer om te gooien. „Ik vind het belangrijk dat jongeren in een breder cultureel perspectief in schrift van zich kunnen laten horen, en zich hierin ook kunnen blijven ontwikkelen”, zegt Marcel Tuyp. „De jeugd wordt te weinig gehoord. Zeker in Volendam. Met enClave willen we daar verandering in brengen”

2REWIND is daarom omgedoopt tot enClave en biedt zo een platform aan een nieuwe generatie cultuurbewuste jonge schrijvers uit de omgeving. De vijfkoppige hoofdredactie van enClave bestaat uit Marcel Tuyp, Paul Bond, Frank Bond, Jayne Keizer en Sandra Keizer. Zij zullen de jonge redacteuren coördineren en coachen. Daarnaast leveren zij zelf ook een maandelijkse bijdrage aan de blog. „Het viel tijdens de eerste vergaderingen gelijk op hoe waanzinnig interessant het contrast is tussen de blik van jongvolwassenen en volwassenen”, zegt Frank Bond. „We zetten dit contrast tussen beiden in om volwassen lezers bij de blik van jongeren te betrekken en om het af en toe te laten knetteren.”

Cultureel podium

De nadruk komt echter volledig te liggen op ‘de stem’ van de jonge redacteuren. Een van hen is de 21-jarige Donna Schilder, tweedejaars student ‘Fine Arts' aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. „Ik houd mezelf in het dagelijks leven voornamelijk bezig met beeldende kunst, in het bijzonder schilderen en sculpturen. Maar schrijven vind ik ook erg leuk”, zegt Donna. „Ik schrijf al best veel in mijn vrije tijd, maar miste een platform. Ik ben erg blij met de komst van enClave, vooral omdat de nadruk echt op cultuur ligt.”

,,Als redacteur zal ik veel gaan schrijven over zaken die mij zelf ook interesseren. Denk daarbij aan kunst, kunstenaars en muziek. Zelf heb ik onlangs de albumcover ontworpen van het album Einzelganger, dat een goede vriend van mij, Stanley Plat, heeft uitgebracht onder de artiestennaam Weazul. Dit heeft mijn interesse in bijzondere albumcovers flink aangewakkerd. Voor enClave schrijf ik daarom nu ook een blogpost over de kunstenaars en de verhalen achter enkele bekende en minder bekende albumcovers.”

Een jongerenblog is volgens Donna een goede manier om jongeren in de gemeente Edam-Volendam met elkaar te verbinden. „In Volendam heb je veel vriendenploegen”, zegt Donna. „Op zich is daar natuurlijk niets mis mee, maar je ziet wel dat er een scherp onderscheid is tussen ploegen die over het algemeen graag naar mainstream of top-40 muziek luisteren en als ze uit gaan vaak naar de Vrijheid of het Gat van Nederland gaan, en ploegen die meer naar alternatieve muziek luisteren en vaak in de Lennons of de Molen te vinden zijn. Ik merk dat jongeren uit die twee kampen vaak in die eigen bubbel blijven, en geen of weinig contact hebben met elkaar.” Donna hoopt dat een jongerenblog als enClave een brug kan vormen tussen jongeren die anders veelal onzichtbaar voor elkaar blijven. „Niet iedereen hoeft alle content interessant of leuk te vinden, maar het is erg waardevol dat deze zichtbaar is, zodat je ziet dat er ook jongeren met andere interesses en/of meningen zijn”, aldus Donna.

‘Het voelt alsof

ik moet oppassen dat

ik niet al te

uitgesproken of

‘anders’ mag zijn,

want straks vinden

mensen me raar’

Ook de 21-jarige redacteur Chris Visser ziet enClave als een waardevol platform om de belevingswereld van jongeren te vergroten. „Het is als jongvolwassene vaak moeilijk om je eigen stem of mening te laten horen en tegen de meute in te gaan”, vertelt Chris. „En al helemaal in Volendam, waar de meeste mensen zich toch het liefst conformeren aan de groep. Met enClave willen we die angst doorbreken en laten zien dat je als individu best voor je eigen mening mag uitkomen.”

Chris voegt toe dat dit niet vanzelf zal gaan. „Dat dit best moeilijk is, merk ik nu ik mijn eerste blogposts schrijf en het zelf eigenlijk ook wel eng vind. Het voelt alsof ik moet oppassen dat ik niet al te uitgesproken of ‘anders’ mag zijn, want straks vinden mensen me raar.”

Voor enClave zal Chris voornamelijk over films en series schrijven, maar ook wat persoonlijke verhalen over interessante onderwerpen als identiteit en groepsdruk. „Ik heb nu bijvoorbeeld een fictie verhaal geschreven over een meisje dat samen met haar moeder gaat shoppen voor een kerstjurk, maar eigenlijk liever een pak draagt met kerst.”

Vorig jaar rondde Chris de bacheloropleiding ‘Media en cultuur’ af. „Tijdens die opleiding deed ik een minor Noors, waar ik niet alleen de Noorse taal leerde spreken en schrijven, maar ook veel over de Noorse geschiedenis en cultuur leerde. Dat vond ik zo leuk dat ik besloot er een jaar van de opleiding Scandinavië Studies aan toe te voegen, puur uit interesse” zegt Chris. „Maar volgend jaar wil ik beginnen met de Master Journalistiek.”

Voor Chris biedt enClave een ideale manier om veel schrijfervaring op te doen. „Als beginnend journalist is dat natuurlijk erg waardevol”, zegt Chris. Chris hoorde via haar zus over de nieuwe blog en werd gelijk enthousiast. „Mijn zus zit op de Herman Broodacademie en doet ook vaak wat voor de PX. Toen ze vertelde dat ze was benaderd door Marcel Tuyp om mee te werken aan het nieuwe jongerenblog enClave heb ik mezelf ook gelijk aangemeld als redacteur.”

‘Het is de bedoeling

dat het toegankelijke

stukken worden die op

prikkelende wijze

informeren’

De 25-jarige Jayne Keizer maakt deel uit van de hoofdredactie van enClave en wijst erop dat alle jongeren uit de gemeente Edam-Volendam zich kunnen aanmelden als redacteur. „We willen iedereen die graag schrijft een podium bieden en daarbij de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en ervaring op te doen”, zegt Jayne. „Dat was voor mij persoonlijk ook een van de redenen om mee te werken aan enClave. Als fanatiek schrijver schrijf ik dagelijks, en het liefst nog met pen en papier. Ik schreef eerder ook al twee artikelen voor 2REWIND. Tijdens mijn studie is mijn schrijfstijl erg wetenschappelijk geworden. Maar nu wil ik graag weer toegankelijke en persoonlijke verhalen leren schrijven. Jongerenblog enClave is daarvoor de ideale plek.”

Jayne, die zich tijdens haar bachelor- en masteropleiding Kunstgeschiedenis aan de UvA specialiseerde in Middeleeuwse kunst, en later als publieksmedewerker werkzaam was bij de Hermitage en Nieuwe Kerk in Amsterdam zal voor enClave vooral over kunst schrijven. „Vanwege corona werk ik nu voor een motorkledingzaak, waarvoor ik de webshop en social media kanalen beheer. Enclave is voor mij dus een fijne manier om toch nog met de kunstwereld bezig te zijn”, zegt Jayne. „Overigens zal ik niet uitsluitend over kunst schrijven. Ik wil ook wat zwaardere maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar maken, zoals mentale gezondheid en dingen waar op dit moment nog taboes op rusten.”

Naast Jayne, Chris en Donna zullen ook enClave redacteuren Romy Bond, Madelief M?hren, Lieke Pannekeet, Inge Smit, Jon Steur, Esmee Tol, Michelle Tuyp en Loes Visser blogposts schrijven over uiteenlopende onderwerpen en thema’s. „Het is de bedoeling dat het toegankelijke stukken worden die op prikkelende wijze informeren”, zegt Frank Bond. „Daarnaast zal het blog onafhankelijk commentaar leveren op belangrijke gebeurtenissen op het gebied van cultuur binnen de gemeente Edam-Volendam. Het is vaak de opvatting dat jongeren van alles vinden, maar zich er niet hard voor willen maken. Door de jongeren erover te laten schrijven en hun mening te laten verwoorden - en/of de blogposts van andere jongeren te lezen - hopen we meer bewustwording en betrokkenheid te genereren. Uiteindelijk hopen we jongeren zo aan te sporen om bijvoorbeeld lokale initiatieven te ondersteunen of zelf ook actie te ondernemen om dingen te veranderen.”

Meld je aan als redacteur!

enClave is op zoek naar meer jonge redacteuren. Jongeren uit Volendam, Edam of de Zeevang die maandelijks minimaal één bijdrage willen leveren, en graag (beter) willen (leren) schrijven, kunnen zich aanmelden bij enClave: info@en-clave.nl

Foto: Jane Keizer, gefotografeerd door Surya de Bruin in de Kunsthal KAdE.