Energie en synergie groot bij Filantropisch Orkest

Het Filantropisch Orkest bestaat uit een groot aantal muzikanten en vocalisten. Het is een hoop regelwerk om voortdurend de deelnemers te informeren en alles in goede banen te leiden. Vaak zijn het een of twee mensen die bij dit soort evenementen de kar trekken. Bij het Filantropisch Orkest is met name bassist Ben Kwakman de drijvende kracht. Hij is verantwoordelijk voor het kiezen van de liedjes en artiesten die ze het beste kunnen zingen. Zijn telefoonrekening zal waarschijnlijk hoger zijn uitgevallen door al het rondbellen. Dit geregel kost een hoop moeite. Het is vaak wel zo dat hoe meer energie je ergens instopt, hoe meer er ook weer uitkomt.

Door Laurens Tol

Op het oog leek Ben daardoor het meest van iedereen te genieten tijdens de avond. Nog altijd is hij bezig met zichzelf te ontwikkelen als muzikant. Naast belangstelling voor het ritmische, heeft hij ook interesse in de melodische kant van de basgitaar. Bij het begeleiden van Queens ‘Love Of My Life’, liet hij zien goed thuis te zijn in hogere register. Ben vindt het ook fijn om waar mogelijk iets te variëren in de vastliggende partijen. Ondanks zijn jarenlange ervaring als bassist, blijft hij bezig met zijn instrument. Daarin is hij een voorbeeld voor andere muzikanten.

Instrumentenreparateur

Een basgitaar heeft ook onderhoud nodig. Het was daarom dat Ben bij instrumentenreparateur Jeroen Gmelich langsging. Tijdens het afstelwerk hoorde hij Jeroen wat zingen en de kwaliteit van zijn stemgeluid viel hem op. Het Filantropisch Orkest had nog een zanger nodig. In het verleden heeft Jeroen veel opgetreden door het hele land. Al een aantal jaar had hij niet meer op een groot podium gestaan. Ben had Jeroen nooit zien optreden, maar zijn talent viel hem meteen op.

Kort na de onderhoudsbeurt vroeg hij Jeroen om mee te doen. Die zegde zijn medewerking toe en ging voor elke repetitie op en neer rijden vanuit zijn woonplaats Den Helder. De aanvankelijke twee nummers werden er zes. Het waren niet de makkelijkste om te zingen. Tijdens de show maakte hij indruk met liedjes als ‘I’ll Be Over You’ van Toto en ‘Tears In The Morning’ van The Beach Boys. Om de teksten te onthouden, heeft hij geen tablet voor zich nodig. Hij heeft duidelijk de tijd genomen om zich goed in te leven in waar de nummers over gaan.

Vaak hebben projecten te maken met tegenslag. Zo ook het Filantropisch Orkest. Presentator Kees Tol (Parre) zou openen met een liedje, maar kon dit niet vanwege stemproblemen door een griep. Op het laatste moment werd zijn nummer overgedragen aan Edwin Zwarthoed. Ook zanger Frank Schilder kon vanwege andere verplichtingen niet zingen. Zijn bijdrage werd overgenomen door zijn Gold Water-kameraad, Kerim Kes. Het werd voor hem zijn eerste optreden als solozanger. Van onervarenheid was niets te merken. Bij het zingen van ‘I Knew You Were Waiting’ in duet met Fam Wilderink, leek het alsof hij dit al jaren doet. Dan beschik je als groep over talent.

Bij muzikale projecten in Volendam, is het al een tijdje niet meer taboe om goede mensen van buiten het dorp te laten meedoen. Ook het Filantropisch Orkest maakt gebruik van enkele goede niet-Volendammer muzikanten. Toetsenist Daan Meijers heeft al vaker meegespeeld met Volendamse bands en bleek ook dit keer een aanvulling te zijn. Naast Daan, deed de uit Andijk afkomstige gitarist Jos Kolenberg goed zijn werk. Met het grootste gemak speelde hij de solo in ‘Reelin’ In The Years’, van Steely Dan.

Gedurfd

De namen Steely Dan en Toto zijn genoemd. Slechts weinig Volendammer bands wagen zich aan muziek van deze bands. Het Filantropisch Orkest trekt hier haar eigen plan in. Gedurfd is het ook om ballads te spelen op een zaterdagavond in Volendam. Je moet dan wel de aandacht krijgen. Bij de intro van ‘Bridge Over Troubled Water’ corrigeerden de bezoekers elkaar en werd het stil in de zaal. De luisteraars werden niet teleurgesteld. Dit duet van Patrick Ursem met Saul Jonk, was een hoogtepunt van de avond.

Finesses kunnen vaak de doorslag geven. Een percussionist kan bijvoorbeeld ongemerkt veel toevoegen. Johan Burger neemt deze rol op zich bij het Filantropisch Orkest en speelde zelfs nog een nummer accordeon. Naast dit project is zijn vaste band ‘The Business’. Meester-geluidsmixer Patrick Mühren zorgde ervoor dat elk detail van Johans partijen te horen was. Patrick staat sowieso bekend om zijn goede drumsound, die ook nu dik in orde was.

Het Filantropisch Orkest heeft dit jaar weer een rijke show in elkaar gezet. Met voornamelijk lokale muzikanten zo’n optreden neerzetten, blijft een prestatie. Komend weekend vinden alweer de laatste twee uitvoeringen plaats. Waarschijnlijk kan de kwaliteit dan alleen nog maar beter worden, nu de show zijn vuurdoop al heeft gehad. Dat belooft dus nog wat voor de bezoekers van de komende optredens.