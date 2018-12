Er is géén huis-aan-huis collecte van het Missieteam

Op dinsdag en woensdag waren een drietal kinderen, die zich voordeden als vluchtelingen, aan het collecteren langs de deuren. Dit gebeurde onder andere in de Gravelandstraat en omgeving. De kinderen vertelden na het aanbellen, dat ze geld ophaalden voor het Werkend Missieteam van Aaf Beers.

Maar er is helemaal geen collecte langs de deuren voor het missiewerk! “Ik ben hier best wel ontdaan over en weet ook niet wat ik ermee aan moet. Wij sturen geen kinderen langs de deur om geld op te halen. Dus als er bij u aangebeld wordt door kinderen die zeggen te collecteren voor Aaf Beers, geef geen geld en bel meteen de politie. Het zijn oplichters”, vertelde Aaf Beers-Schilder, die hiervan flink geschrokken is.