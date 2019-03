Erehaag van ’n Loopie bij uitvaartmis van Ton de Wit

Zaterdagmiddag vond in de Sint Vincentiuskerk de uitvaartmis plaats van Ton de Wit, die op 19 maart, op 64-jarige leeftijd, van ons is heengegaan. Samen met zijn echtgenote Marja, woonde hij op de Klipper in Volendam.

In de afgelopen 24 jaar verzorgden Ton en Marja de Wit, samen met een groep vrijwilligers, de verzorging van de lopers van wandelvereniging ’n Loopie tijdens de Wandelvierdaagse van Nijmegen. Dat werd al die jaren tot in de perfectie uitgevoerd, waarbij Ton en Marja het voortouw namen. Op het einde van de indrukwekkende en druk bezochte uitvaartmis in de Sint Vincentiuskerk, werd door leden van ’n Loopie een erehaag gevormd achter in de kerk. Het was een laatste, welverdiende groet aan Ton de Wit, die zoveel voor de wandelaars van ’n Loopie heeft gedaan.