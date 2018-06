Examenfeest van het DBC

Ja, gezellig feessie was het! De plaatselijke Julianaweg liep om een uur of tien 's avonds vol met gastjes die niet meer op hun benen konden staan. Ik neem aan dat op dit feest waar de alcoholische drank rijkelijk vloeide, ook HAVO examinanten (17 jaar) uitgenodigd en aanwezig waren. Snap dus niet zo goed waarom deze tent die avond niet op last van de burgemeester dichtgetimmerd is door politie of BOA's. Was deze bijeenkomst trouwens georganiseerd onder de vlag en het toezicht van het DBC? Daar mogen dan wel eens raadsvragen over gesteld worden. En wethouder Tuijp maar proberen de drankcultuur in Volendam aan te pakken. Vincent Petje, sterkte man!