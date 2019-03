Extra concert van Veerman and Friends in PX

Vorig jaar was er in PX een concert met de Veermannen. Zij verzorgden één set nummers, en verder was er een optreden van het Americana Guitar Festival met Tex Mex, rockabilly en bluegrass-muziek onder leiding van Evert Veerman (Jassie).

Het optreden van de Veermannen viel zó in de smaak bij het publiek, dat er voor gekozen is om met deze meer dan muzikale familieleden een avondvullend concert in PX te verzorgen onder de titel “Veerman and Friends”. Dit concert op zaterdagavond 6 april was in no-time uitverkocht. Daarom komt er op zondagmiddag 7 april een extra matinee-concert om 16.00 uur, waar nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Het wordt een uniek concert, want waar ter wereld vindt men twaalf familieleden uit één dorp, om samen een band te vormen, die tevens uitpuilt van het muzikaal talent?