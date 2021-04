Extra corona-testbus in Volendam

Sinds maandag is de testcapaciteit voor corona uitgebreid met een extra testbus op de parkeerplaats aan de Parallelweg. Op het parkeerterrein staan nu twee bussen voor de coronatesten.

Begin januari werd al een testbus in Volendam neergezet met een capaciteit voor 300 tests per dag. Er was zoveel animo voor het testen dat de GGD besloten heeft de capaciteit te verdubbelen.

In de bus kan iedereen zonder afspraak terecht, een identiteitsbewijs is wel nodig. Hiermee hoopte de GGD dat de drempel lager wordt voor mensen om zich te laten testen.