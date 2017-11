Extra fietsenstalling op de gemeentewerf

Vrijdagmiddag werd door stratenmaker Cor van der Gracht, die hoewel je het niet zou zeggen inmiddels de 80 jaar gepasseerd is, de laatste hand gelegd aan het bestraten van de ondergrond voor een fietsenstalling op de gemeentewerf.

Achter de kantine, die in de oude brandweerkazerne is gevestigd, komt een fietsenstalling met overkapping. Met stelconplaten en klinkers is de verhoging bestraat. Tevens is er een regenwaterput geplaatst.

Omdat de medewerkers van Baanstede Groenvoorziening door de gemeente overgenomen worden, moest er extra capaciteit komen om de fietsen te kunnen stallen. Het straatwerk is in ieder geval vrijdag gereed gekomen.