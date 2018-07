Extra parkeerplaatsen aangelegd op de Tjalk

Het herinrichten, ophogen en bestraten van de straten in de Blokgouw 7 vordert gestaag. Het herbestraten van de Schoener is vorige week afgerond. De stratenmakers van Hennephof & Jonk zijn nog bezig met het aanleggen van een parkeerplaats op de Tjalk, tegenover basisschool de Spinmolen. Zo worden er extra parkeerplaatsen gecreëerd, waarvoor een stuk grasveld in het Siem Lutpark opgeofferd werd.