Fancy Fair op Don Bosco College voor het goede doel

In sporthal Opperdam vond woensdagmiddag van 14.15 tot 15.30 uur een Fancy Fair plaats. Deze werd opgezet door 29 leerlingen van de 3e klas vmbo met het vak evenementen. Als tentamen kregen de jongens en meiden de opdracht om een Fancy Fair te organiseren voor het goede doel.

Daar was dit keer de Geleidehondenschool Herman Jansen uit Almere voor uitgekozen. In sporthal Opperdam was een spellencircuit met 13 activiteiten uitgezet. De 165 leerlingen 1-vmbo konden hiervoor een spellenkaart à € 2,-- kopen. Ze konden o.a. meedoen aan sumoworstelen, wie het langst kan zitten op een rodeostier, sjoelen, tafeltennissen, bussengooien en een voetbalspel. Verder werden er poffertjes gebakken, ijsjes en kleine pizza’s uitgedeeld en suikerspinnen gedraaid.