Fanfarecorps Wilhelmina naar Visserijdag Spakenburg

Op zaterdag 1 september jl. is Fanfarecorps Wilhelmina naar Spakenburg afgereisd om daar de Visserijdag op te vrolijken met hun muziek. Dit was het tweede jaar op rij dat het corps op de Visserijdag in Spakenburg optrad.

Normaal gesproken valt het op zaterdag van kermis in Volendam, maar afgelopen 2 jaar vielen de kermis en de Visserijdag in Spakenburg mis van elkaar. Gelukkig maar, want het was echt 2 jaar op rij een geweldige dag. Dit had het corps voor geen goud willen missen. Zelfs zo geweldig, dat een deel van de leden volgend jaar weer heen wil, al is het op zaterdag van kermis. De sfeer is er zo goed en gezellig dat het een prima opwarmertje is voor een leuke kermisavond.