FC Volendam bakt er weinig van tegen Jong PSV

Voor de zesde keer speelde FC Volendam thuis tegen Jong PSV. De vijf voorgaande wedstrijden werden gewonnen. Dat was vrijdag niet het geval. In de beginfase kreeg Volendam twee goede kansen. Cas Peters schoot van dichtbij hoog over en Boy Deul tegen de lat.

Jong PSV kwam in de 13e minuut op voorsprong door een goal van Bart Ramselaar. Het spel ging over en weer en beide ploegen kregen goede kansen. Keeper Jordi van Stappershoef behoedde Volendam met enkele goede reddingen voor een grotere achterstand. Na rust scoorden Aboukhal en Piroe voor Jong PSV. Hoewel Volendam aandrong en enkele kansen kreeg, werd verdiend verloren. Drie keer werd het houtwerk geraakt in deze wedstrijd. Joey Veerman viel in de tweede helft in na lange tijd geblesseerd te zijn geweest.