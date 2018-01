FC Volendam begint 2018 met prima zege op FC Oss

Weinig publiek was vrijdag naar het Kras-stadion gekomen. FC Volendam speelde de eerste wedstrijd na de winterstop thuis tegen FC Oss. Volendam was betere ploeg en kreeg in de beginfase enkele goede kansen, maar die werden helaas gemist.

Uit twee mooie voorzetten van Rodney Antwi wisten Nick Doodeman en Enzo Stroo voor FC Volendam te scoren. De mooiste treffer van de avond was van Nick Runderkamp, die in de tweede helft vanaf de mid-denlijn fraai doelman Mous met een boogbal wist te verschalken.

Acht minuten voor tijd wist Dean van der Sluys voor FC Oss nog een tegentreffer te scoren. Na een prima wedstrijd wist FC Volendam de eerste wedstrijd in 2018 te winnen en dat smaakt naar meer.