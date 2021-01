FC Volendam blameert zich

Hoofdschuddend en met de armen vertwijfeld in de lucht geheven liep Boy Deul van het veld aan de Dordtse Krommendijk. Hij kon er niet bij. De aanvoerder van FC Volendam excelleerde een week eerder met zijn ploeggenoten bij koploper Cambuur (0-1 zege), maar zakte in de uitwedstrijd tegen de nummer laatst door de ondergrens: 0-0.

Door Eddy Veerman

De enige speler die in de laatste drie wedstrijden tot scoren kwam, de Italiaan Samuele Mulattieri, bleef op de tribune en bleek niet fit genoeg om te spelen. De Griek Giannis Iatroudis mocht zijn basisdebuut maken en zag in de eerste helft nog medespelers gevaarlijk voor de Dordtse keeper verschijnen. Alex Plat, Marco Tol, Nick Doodeman, ze konden Dordt-doelman Swolfs niet verschalken en Boy Deul had twee pogingen, waarbij hij één keer de paal raakte.

Dordrecht, dat in Volendam naar een 7-1 nederlaag werd gespeeld, parkeerde in de tweede helft twee bussen en zag dat de bezoekers – op de hier en daar hobbelige grasmat – verzuimden het baltempo hoog te houden. Daarom werden er ook in de drie kwartier die volgden geen kansen meer afgedwongen, door de ploeg die exact een week geleden nog van begin tot eind vlijmscherp speelde.

Op het middenveld leed Alex Plat veelvuldig balverlies en werden de ingevingen van de geblesseerde Franco Antonucci gemist. Plat probeerde het met een lob van net buiten de zestien, maar Swolfs was attent, zoals hij daarna ook een kopbal van Marco Tol en een schotje van Micky van de Ven – door te weinig power – kon pakken.

Volendam hoopte nog een penalty toen de bal op een Dordtse arm kwam, maar die oplossing was de ploeg van Jonk ook niet gegeven. In de slotfase kreeg Musaba, invaller bij de thuisclub, nog een aardige kopkans, maar de bal zeilde over. Zo werden de bonuspunten die Volendam zelf knap veroverde bij de koploper, weer teniet gedaan bij de nummer laatst.

FC Dordrecht: Anthony Swolfs, Jurian Hobbel, Ozgur Aktas, Dehninio Muhringen, Julius Bliek, Bradley Vliet, Jari Schuurman, Kevin Vermeulen, Kevin Jansen (C), Nikolas Agrafiotis (85’ Jaron Vicario), Gianni Dos Santos (79’ Richie Musaba).

FC Volendam: Joey Roggeveen, Brian Plat, Marco Tol, Micky van de Ven, Derry John Murkin (62’ Mike Eerdhuijzen), Alex Plat, Samir Ben Sallam (73’ Dyllandro Panka), Boy Deul, Nick Doodeman (80’ Leon Maloney), Giannis Iatroudis (73’ Darius Johnson), Zakaria El Azzouzi (62’ Ibrahim El Kadiri).