FC Volendam doet aan klantenbinding

Vrijdagavond werd het publiek in het Kras-stadion verwend met een spannende en lekkere voetbalwedstrijd. FC Volendam wist gelijk te spelen tegen de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, Almere City.

FC Volendam startte furieus en kreeg enkele mooie kansen. Ook Almere City koos volop voor de aanval zodat er kansen over en weer waren. De ruststand was 0-0. In de 72e minuut opende Nick Doodeman de score. Uit een pass van Schouten rondde hij mooi af. Een stunt leek in de maak, maar Almere City scoorde 2x in de 76e en 83e minuut. Eén minuut voor tijd schoot Nick Doodeman uit een vrije trap fraai de 2-2 in het net achter doelman Plattel. Het gelijke spel was de juiste verhouding na een mooie voetbalavond.