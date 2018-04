FC Volendam doet goede zaken na verdiende zege

Een verdiende en vrij gemakkelijke zege werd door FC Volendam behaald op Jong AZ. Volendam was sterker en kreeg in de eerste helft enkele grote kansen. Zo miste spits Teije ten Den enkele goede mogelijkheden. In de 33e minuut werd het 0-1 door Ferdi Duif.

De gelijkmaker werd fraai gescoord door debutant Anthony Berenstein. In de tweede helft werd Jong AZ overklast door FC Volendam. Al na 4 minuten kopte Ten Den de 2-1 binnen uit een voorzet van Berenstein. Kevin Visser schoot met een mooie krulbal de 3-1 in de touwen. In de laatste minuut scoorde Teije ten Den zijn tweede treffer, zodat FC Volendam dikverdiend met 4-1 won. De ploeg van Misha Salden deed goede zaken en doet nog volop mee in de race om de 4e periodetitel.