FC Volendam en De Graafschap gelijk in boeiend gevecht

Na acht overwinningen op rij klonken er na afloop een keertje geen gezellige klanken uit de kleedkamer. Het zegt genoeg over de status van het nieuwe FC Volendam, dat er, ondanks goed voetbal en een 3-3 gelijkspel tegen het voor niets minder dan promotie gaande De Graafschap, verlangd wordt naar meer. ,,Ik denk dat er ook meer in zat voor ons”, zei Jari Vlak na afloop.

Door Eddy veerman

In de heenwedstrijd werd het 3-0 op de Vijverberg, maar de trainer van de Superboeren, Mike Snoei, erkende toen al dat het geflatteerd was en zijn ploeg in fases niet onder de druk van Volendam uit kwam. De ploeg van Wim Jonk liet toen na enkele dotten van kansen te benutten. ,,Maar we zijn veel verder dan toen”, benadrukte Jari Vlak na de amusante tweekamp in zijn eigen dorp.

De middenvelder maakte een juweel van een doelpunt. De thuisclub was al dicht bij de openingsgoal geweest, toen Vlak op het kwartier in balbezit kwam, de ruimte voelde en overzag, om vervolgens goed aan te leggen voor een vlammend schot. Doelman Jurjus hoorde de bal alleen nog voorbij suizen. ,,Ik heb een keertje of vier de lat geraakt, dus dan is het wel lekker als-ie een keertje in de kruising vliegt”, zei de maker. ,,Van binnen ging ik al uit mijn dak, maar ik wilde meteen naar de Hek Side toe, dat is zo mooi om te zien wat er dan gebeurt. Daar staan veel bekenden van me tussen.”

Uit het niets mochten de bezoekers uit de Achterhoek gelijk maken. Bij een lange bal greep geen enkele verdediger in, maar sloop Van Mieghem ‘uit de rug’ van die verdedigers en omspeelde Nordin Bakker. Toen de Volendamse doelman even later de bal uit een voorzet niet klem hield, kon Hamdaoui de 1-2 maken, maar hij liftte de bal over. Aan de overkant voorkwam Jurjus een goal van Martijn Kaars, zoals hij ook een kopbal van Jari Vlak onschadelijk maakte, maar in de rebound maakte de doorgebroken Gijs Smal de 2-1.

FC Volendam heerste, veroverde de ballen snel en bracht in de opbouw het geduld op, om niet zomaar de lange bal te spelen. Daarbij nam het soms de nodige risico’s achterin en op het middenveld, maar als het even misging, werd er snel hersteld en een enkele keer liep het met een sisser af. Alleen liet de verdedigingslinie vlak voor rust Mohammed Hamdaoui alle ruimte om naar binnen te dribbelen en uit te halen voor de gelijkmaker.

Een kwartier na rust was er nóg een domper, toen de bal uit een corner – die lang onderweg was – bij de tweede paal ongehinderd ingekopt kon worden door de man die daar juist op loert: Ralph Seuntjens. Derry John Murkin kreeg dé kans om de partijen weer naast elkaar te brengen, maar hij probeerde het laag, daar waar doelman Jurjus sterk is. Juist voordat trainer Wim Jonk over wilde gaan tot ‘God zegene de greep’ en Micky van de Ven mee naar voren wilde sturen, had Franco Antonucci een prachtige aanname en versnelling, om vervolgens met een beauty van afstand Jurjus kansloos te laten.

Bijna mochten de lange mannen van De Graafschap Volendam alsnog kloppen, maar Seuntjens rondde van heel dichtbij af met een inzet recht op Bakker en die lag goed in de weg. Een Doetinchemse zege zou ook allesbehalve verdiend zijn geweest.