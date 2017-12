FC Volendam gelijk na spannende pot tegen Almere City

Het was vrijdagavond ‘n spannende partij voetbal. FC Volendam en Almere City speelden beide aanvallend en waren aan elkaar gewaagd. Voor rust kreeg Volendam twee goede kansen die echter gemist werden door Enzo Stroo en Rodney Antwi.

In de 11e minuut na rust kopte Arsenio Valpoort uit een voorzet van Salasiwa 0-1 in de touwen voor Almere City. Toen even later Henny Schilder rood kreeg, zag het er slecht uit voor FC Volendam.

Met strijd en passie vocht de ploeg van Misha Salden voor een beter resultaat. De inzet werd beloond want Rodney Antwi schoot de verdiende gelijkmaker binnen. Vlak voor tijd kopte Teije ten Den de 2-1 in het doel, maar de goal werd voor buitenspel afgekeurd.