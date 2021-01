FC Volendam: hoge pieken, diepe dalen

FC Volendam ging in 2021 verder zoals het in 2020 was geëindigd: evenals tegen NAC Breda (3-0 uitnederlaag) had de ploeg van trainer Wim Jonk zondagavond nog uren kunnen voetballen, maar dan zou het ook thuis tegen MVV (0-1 verlies) nóg niet hebben gescoord. Vooral de manier waarop rechtvaardigt niet langer dat Volendam naar de eerste twee (promotie)plaatsen kijkt. ,,We kunnen nu niet naar een ander kijken, laten we vooral eerst naar onszelf kijken”, zei Marco Tol na afloop. ,,We maakten geen aanspraak om dik te winnen. Te weinig doelgerichtheid, creativiteit, stootkracht, wat het ook was, het is in ieder geval frustrerend.”

Door Eddy Veerman

De nieuwe deceptie strooide vers zout in de wond, waarvan men na het decemberavondje in Brabant hoopte dat die door de winterstop was geheeld. Maar de regelmatig ontzettend productieve ploeg wisselt die wedstrijden af met duels waarin doelpunten maken een obsessie wordt. ,,Alles begint bij bezieling”, was trainer Wim Jonk na afloop teleurgesteld. ,,Als je de tegengoal ziet. Dat roep je over jezelf af, dat er telkens teveel kleine details niet kloppen.” In de twaalfde minuut verslikte Micky van de Ven zich in de bal, zag de scheidsrechter in plaats van een achterbal een corner en daaruit volgde een afgeslagen bal, waarbij vier Volendam-spelers Joeri Schroijen de gelegenheid gaven aan te leggen voor een zondagsschot: 0-1.

Volendam kon weliswaar meer balbezit overleggen, maar ook een gebrek aan doortastendheid. De geblesseerde Franco Antonucci werd vervangen door Ibrahim el Kadiri op de middenveld-positie, terwijl Jari Vlak op de bank begon. Martijn Kaars startte als linksbuiten. Op beide flanken werd nauwelijks dreiging ontwikkeld. ,,Aan de linkerkant werd niet volgens opdracht gespeeld en dat heeft niet met één speler te maken, dat hangt samen”, analyseerde Jonk, die linksback Dean James er in het laatste kwartier wel een paar keer over heen zag ‘klappen’, waardoor dreiging ontstond. Samuele Mulattieri had één mooie kopkans (recht op de doelman) en Kaars lag op snelheid voor een één-tegen-één, maar hield in en hielp daarmee zelf de kans om zeep. Zoals Alex Plat bij een omschakelingsmoment zijn keuze even had moeten uitstellen, zodat Mulattieri niet buitenspel stond.

,,Als wij niet snel mensen tussen de linies vinden of er op de flanken overheen gaan, dan kom je niet door. We hadden telkens teveel passes of aannames nodig. Het tempo van het positiespel moest omhoog, alleen dan is het voor tegenstander niet te belopen. En juist als het lastig gaat, zoals in de eerste helft, moet je tweede ballen binnen en vooruit verdedigen. De tweede helft (met Vlak voor Kaars, red.) begint wel met dat hoge tempo, maar dan dwing je nóg te weinig kansen af en je gaat tegen de klok spelen. Dat roep je over jezelf af, dat hebben we al een paar keer gehad en daarom sta je waar je nu staat”, was trainer Jonk na afloop ‘pissed’.

In de tweede helft was er een half uur lang eenrichtingsverkeer naar het Limburgse doel. Steekballetjes van Plat en Vlak waren net te hard en Mulattieri kon een stuiterende bal niet naar beneden koppen en probeerde de eerste goede voorzet van Nick Doodeman met zijn favoriete rechterbeen binnen te glijden, terwijl Zakkaria El Azzouzi achter hem stond voor de afronding. Daarna zorgden schoonheidsfoutjes voor twee gigantische kansen voor MVV, dat scoren naliet, zoals ook Mulattieri nog een heerlijke kans voor een spits - na een voorzet van invaller Dyllandro Panka - hopeloos liet liggen. Kenmerkend voor de situatie waarin Volendam zit.

FC Volendam: Joey Roggeveen; Mohamed Betti (65' Zakaria El Azzouzi), Marco Tol, Micky van de Ven, Dean James (65' Giannis Iatroudis); Alex Plat, Ibrahim El Kadiri (65' Mike Eerdhuijzen), Boy Deul; Nick Doodeman (75' Dyllandro Panka), Samuele Mulattieri, Martijn Kaars (46' Jari Vlak).

MVV Maastricht: Mike Havekotte; Gaston Salasiwa, Thibaut van Acker, Oussama Zamouri, Joeri Schroijen, Jerome Déom (67' Thomas van Bommel), Matteo Waem, Koen Kostons, Luc Mares, Arne Naudts, Tim Zeegers.