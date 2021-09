FC Volendam houdt voorsprong nu wel vast

Daar waar FC Volendam maandagavond tegen die andere (sterke) club uit het zuiden (Roda JC) met tien man een sensationele 2-1 voorsprong verspeelde (2-2), daar wist de ploeg van trainer Wim Jonk die vijf dagen later wel te behouden tegen VVV Venlo. Waarbij de aantekening dat de thuisclub meerdere keren dicht bij een derde treffer was: 2-1.

Door Eddy Veerman

Jonk, geconfronteerd met een lange lijst van geblesseerde spelers én de geschorste Daryl van Mieghem, liet Jordi Blom, van Jong FC Volendam, debuteren als rechtsbuiten. De thuisclub begon zéér energiek en was direct meerdere keren gevaarlijk, VVV kwam niet onder de druk vandaan. Nadat eerder pogingen van Robert Mühren en Boy Deul op miraculeuze wijze net langs de verkeerde kant van de paal scheerden, was het op het kwartier raak. Gaetano Oristanio, dit keer als linksbuiten begonnen, dribbelde naar binnen en vond na een rush de opgekomen Denso Kasius. Waar hij in voorgaande wedstrijden vaak niet of te laat Mühren zocht, sneed hij de bal nu scherp richting de zestien en daar kwam de spits voor zijn tegenstanders en sloeg als het ware de 1-0 tegen de touwen.

In de minuten daarna leek de 2-0 te vallen, maar Mühren kon Oristanio net niet bereiken en een snoeiharde kopbal van Brian Plat zeilde net langs de kruising. Totaal onverdiend werd het na 25 minuten gelijk. Dat bleef het tot aan de rust, waarbij VVV ook wat vaker op de helft van Volendam te vinden was.

Direct na rust was er hetzelfde spelbeeld als het eerste begin. Volendam startte voortvarend en kwam na zeven minuten wederom op voorsprong. Blom, die vanaf het begin meeging in het energieke spel, gebruikte uitstekend zijn lichaam, liet zijn tegenstander de hielen zien en trok de bal voor, waar de meegelopen Boy Deul binnenschoof.

Net als in de eerste helft lonkten mogelijkheden om de marge naar twee goals te tillen. Brian Plat was andermaal bij een voortzetting mee naar voren en was koppend gevaarlijk, maar de bal werd van de doellijn gehaald. Mühren probeerde het daarna met links, maar die bal was te pakken door de doelman.

Jonk moest halverwege de tweede helft wisselen en bracht onder meer Ibrahim el Kadiri in. De rechtsbenige linksbuiten speelde tot dusver zonder zelfvertrouwen, maar was, toen hij naar binnendrong en uithaalde, dicht bij de 3-1. Zijn schot werd ternauwernood gepareerd. Bij de tegenstander uit Venlo was Volendammer Kees de Boer inmiddels binnen de lijnen gekomen en hij kreeg uit het niets een mogelijkheid om zijn dorpsgenoten pijn te doen. Na een afgeslagen corner was hij achtergebleven en kreeg de bal door de lucht, maar de aanname was onvoldoende om tot een doelpoging te komen.

De 3-1 hing eerder in de lucht. Een andere invaller, Joey Antonioli, had na tussenkomst van Mühren een schotpoging die net naast ging, zoals een kopbal van de eveneens ingevallen Martijn Kaars ook rakelings naast ging.