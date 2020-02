FC Volendam klimt naar tweede plaats

Uiteindelijk werd het – totaal onverwachts – nog spannend. ,,Maar we hadden de wedstrijd eerder moeten beslissen”, zei Francesco Antonucci, de middenvelder die meteen na rust de ban brak voor FC Volendam. Na de 2-0 hing ook de derde in de lucht, maar die bleef uit. In de slotminuten maakte Helmond Sport plots nog de 2-1. Daar bleef het bij, waardoor de ploeg van trainer Wim Jonk naar plaats twee op de ranglijst steeg. Een plek die aan het eind van de rit recht geeft op promotie naar de eredivisie.

Door Eddy Veerman

Maar de weg is nog lang – veertien wedstrijden – en De Graafschap, dat punten verloor bij Eindhoven, zal ook alles op alles zetten. ,,En wijzelf hebben ook nog stapjes te maken”, zei Wim Jonk na de op het oog benauwde overwinning. En werkelijkheid was het dat niet. ,,Wij hadden enorm veel balbezit, maar als de tegenstander het klein maakt, moeten wij slimmer en sneller durven spelen. En ook onvoorwaardelijke loopacties blijven maken, om chaos te creëren bij de tegenstander. Wij zijn zeker nog niet zo ver dat dergelijke laag geklasseerde ploegen een walk-over betekenen voor ons.”

Als het ging om het creëren van kansen, was de thuisploeg tegen de Brabanders behoorlijk afhankelijk van Antonucci. Hij zorgde steeds voor de openingen en was op slag van rust het dichtst bij de 1-0, met een prachtig schot van afstand, die door Van Gassel uit de bovenhoek werd getikt.

Daarnaast had Jari Vlak al vroeg in de wedstrijd een vlammend schot en de Volendammer probeerde het ook een keer met binnenkant voet, maar die zeilde net naast. Martijn Kaars had bij een dreigende situatie misschien beter kunnen afleggen, zoals bij meerdere keren dat er wél diepgang was, de bal niet of te laat werd ingespeeld.

In de tweede helft – waarin Kevin Visser en Alex Plat kort van positie wisselden en linksback Gijs Smal wat meer naar binnen speelde – begon het meteen met Volendamse aanvalsgolven en terugleggen van Nick Doodeman op Antonucci betekende direct op fraaie wijze (schot in verste bovenhoek) de 1-0. Kevin Visser maakte meteen daarna bijna de 2-0, maar aan de andere kant zwijnde Volendam toen doelman Nordin Bakker door een hoge bal, die door de wind gedragen op de paal belandde.

Er was, naast het geduldig rondspelen echter zoveel beweging bij Volendam, dat Helmond Sport het niet kon belopen. Maar het ontbrak de thuisploeg vaak aan durf en vernuft om sneller vooruit-positiespel te spelen. Nadat Kaars een mooie mogelijkheid op de tweede had laten liggen, bleek Volendam de hulp nodig te hebben van de tegenstander om te scoren. Guus Joppen liep de bal pardoes in eigen doel, had het een minuut later goed kunnen maken, maar miste de bal aan de overkant in kansrijke positie dit keer volledig.

Volendam bleef heersen, vond heel vaak de vrije man, maar voor het vervolg stokte het (even), waardoor het net niet tot veel meer kansen leidde. Na terugkoppen van Vlak had Micky van de Ven nog een kans, maar hij kon de bal geen kracht meegeven met zijn hoofd, terwijl invaller Ibrahim el Kadiri met een behoorlijk verlaten doel de bal niet goed raakte. De buit leek binnen, totdat Volendamse apathie en een uithaal van Jordy Thomassen tot 2-1 leidde. Penibeler werd het echter niet.

FC Volendam: Nordin Bakker, Mohamed Betti (77’ Brian Plat), Kevin Visser, Micky van de Ven, Gijs Smal, Alex Plat, Nick Doodeman (67’ Boy Deul), Jari Vlak, Martijn Kaars, Francesco Antonucci, Derry John Murkin (62’ Ibrahim El Kadiri).

Stand aan kop Keuken Kampioen Divisie:

1. SC Cambuur 24 16 3 5 51 56-22

2. Volendam + 24 15 4 5 49 48-36

3. Jong Ajax 23 14 5 4 47 59-29

4. Graafschap 24 12 11 1 47 49-23

5. Go Ahead 23 10 11 2 41 40-27

6. NAC Breda + 24 11 6 7 39 37-25

7. Excelsior 24 10 7 7 37 48-44

8. Telstar 24 10 6 8 36 40-37

9. Almere City 24 10 6 8 36 40-38

10. NEC 24 9 8 7 35 38-32