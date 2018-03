FC Volendam knokt zich naar gelijkspel tegen MVV

Vooraf was er maandagavond nog een minimale kans dat FC Volendam de periodetitel kon pakken. Dat was na 5 minuten al verleden tijd, want MVV scoorde twee keer door Okita en Martina. Zo leek de ploeg van Misha Salden tegen een nederlaag op te lopen.

Vlak voor rust wist Enzo Stroo fraai de aansluitingstreffer in te schieten na wéér een voorzet van Nick Doodeman. Dat bood perspectief voor de tweede helft. Echter MVV kreeg vlak na de pauze grote kansen. FC Volendam koos volop de aanval en kreeg goede mogelijkheden. De inzet werd beloond, want uit een voorzet van Antwi schoot Nick Doodeman loeihard de 2-2 in de touwen. Het spel ging daarna op en neer en beide ploegen kregen kansen. Het bleef echter terecht ‘n gelijkspel.