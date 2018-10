FC Volendam knokt zich naar verdiende zege op Jong Ajax

Een zinderende wedstrijd vond vrijdag plaats in het Kras-stadion tussen FC Volendam en Jong Ajax. Beide ploegen speelden vol op de aanval. De Amsterdammers kregen twee goede kansen maar Volendam kwam op voorsprong. Boy Deul werd in de “16” aangetikt en de penalty werd door hem zelf onberispelijk in de touwen geschoten.

Er waren kansen over en weer. In de 2e minuut van de 2e helft kwam Teije ten Den alleen voor keeper Kotarski, maar liet zich de bal ontfutselen. Eén minuut later scoorde de FC Volendam spits wel de 2-0. Jong Ajax scoorde via Vaclav Cerny in de 73 minuut de aansluittreffer. Het was billenknijpen geblazen. Jari Vlak zag zijn inzet gestopt. Twee minuten voor tijd schoot Nick Doodeman de verdiende 3-1 in het doel.