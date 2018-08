FC Volendam komt beter voor de dag

Exact een week voor de start van de competitie, de Keuken Kampioen Divisie, is FC Volendam beter voor de dag gekomen tegen een tegenstander die het straks ook gaat treffen. Werd er eerder in de oefencampagne op eigen veld verloren van zowel Almere City als FC Dordrecht; tegen Jong AZ werd voor rust een 3-1 voorsprong gekregen, mede dankzij drie treffers van Rodney Antwi. Uiteindelijk kwamen de Alkmaarders ruimschoots voor tijd terug tot 3-3.

Joey Veerman speelde dit keer met een ander rugnummer (8) en vanaf een andere positie (vaak vanaf links op het middenveld). Het bleek - weliswaar tegen een heel jong Jong AZ - deze keer goed uit te pakken. In de beginfase zat Veerman nog niet lekker in de wedstrijd, maar dat draaide al gauw bij. Dorpsgenoot Alex Plat speelde als de nieuwe ‘6’.

Op rechts stond Martijn Kaars in de basis, omdat Nick Doodeman herstelt van een schouderblessure. Onder de lat lijkt Jordi van Stappershoef eerste keus te worden en dat geldt voor Teije ten Den in de spits. Een andere nieuweling die een goede indruk maakte was rechtsback Robin Schouten, afkomstig van Jong Ajax.

Volendam speelde fris en er vielen bovendien snelle doelpunten. Rodney Antwi scoorde uit een balletje van Ten Den na zeven minuten de openingstreffer en hij mocht op het kwartier in de drukke doelmond de 2-0 binnenknikken uit een corner van Veerman. Diezelfde Veerman - iets ‘hoger’ op het veld spelend - stond met een prachtige steekpass aan de basis van de 3-1; Martijn Kaars trok terug en Antwi scoorde.

Tussentijds had de Roemeen Dorian Rotariu voor de aansluitingstreffer gezorgd. Hij mocht in de rust uitlopen, zoals Volendam ook wat wissels pleegde. Marco Tol bleef uit voorzorg in de kleedkamer en Enzo Stroo kwam er in voor Ten Den, die vlak voor rust door Alex Plat met een magnifieke actie (no-look pass door middel van een hakballetje) werd bediend, maar zich onderweg naar het doel licht blesseerde.

Na rust bleven beide clubs de tegenstander veelal op eigen helft opwachten en zette AZ af en toe wat meer druk. De Alkmaarse goals vielen echter uit een tegenstoot (invaller Vince Gino Dekker), waardoor het alsnog vroegtijdig gelijk stond.

FC Volendam (waar Gerry Vlak en Nick Runderkamp nog laat invielen) was nog enkele keren gevaarlijk: een scherpe voorzet van Veerman werd door niemand geraakt, Kaars’ inzet werd voor de doellijn weggehaald en invaller Derry John Merkin schoot in het zijnet.

Komende vrijdag mag FC Volendam thuis tegen FC Den Bosch proberen deze lijn door te trekken in de competitiestart.

De club heeft de Nederlandse aanvaller Sylvano Comvalius (31) op proef. Hij doorliep jeugdopleidingen in eigen land en verkaste in de afgelopen tien jaar naar diverse continenten en meer dan tien clubs. Hij was vorig jaar topscorer bij Bali United en vertrok naar het Thaise Suphanbury, maar daar verdween hij na een trainerswissel naar het tweede plan.