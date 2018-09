FC Volendam komt net iets tekort tegen Willem II

FC Volendam is na één wedstrijd al uitgeschakeld voor de Toto KNVB Beker. Eervol ging de ploeg van Misha Salden ten onder tegen Willem II. Al na 3 minuten kwamen de Tilburgers op voorsprong toen Donis Avdijaj keeper Mitchel Michaelis passeerde.

Eén minuut later was het bijna 1-1, maar Martijn Kaars kwam een voetlengte tekort om de bal in te tikken. Toch kwam FC Volendam in de 41e minuut op gelijke hoogte. Martijn Kaars schoot loeihard de bal in de touwen. Volendam kreeg voor rust nog enkele goede kansen.

Na de pauze was het na 3 minuten alweer 1-2 voor Willem II toen Fran Sol fraai scoorde. FC Volendam zette in de slotfase nog aan en kreeg goede kansen, maar keeper Branderhorst was ‘n sta in de weg. Met een beetje geluk had er meer in gezeten. FC Volendam speelde een goede wedstrijd en dat biedt perspectief voor komende vrijdag als tegen Helmond Sport gevoetbald moet worden.