FC Volendam laat PSV ontsnappen

Met gedurfd en uitstekend voetbal maakte FC Volendam dinsdagavond volop aanspraak op een bekerstunt tegen de miljoenenformatie van PSV, maar het belangrijkste werd nagelaten: de ploeg van trainer Wim Jonk vergat zichzelf te belonen. ,,In de eerste helft hadden we gewoon drie, vier goals moeten maken”, zei middenvelder Alex Plat na afloop. Zelf kreeg hij de mooiste kans. PSV sprong na rust juist wel effectief met zijn kansen om: 0-2.

Door Eddy Veerman

Zonder zijn beste speler piekte Volendam anderhalve week eerder bij koploper Cambuur (0-1 zege), zonder Franco Antonucci legde Volendam vrijdag een slechte tweede helft op de mat bij nummer laatst FC Dordrecht. Daar miste de FC de ingevingen van de Belg, die ook tegen PSV niet wedstrijdfit bleek. De Eindhovenaren misten Boscagli en spits Zahavi begon op de bank. Trainer Wim Jonk wilde graag verrassen met zijn ploeg en dat gebeurde volledig.

In het eerste kwartier was de thuisclub al sterker dan eredivisietopclub en mochten de Brabanders van geluk spreken dat het die eerste fase zonder schade doorkwam. Een schot van Boy Deul zeilde net over, Samuele Mulattieri was dreigend in de zestien en Nick Doodeman had ter hoogte van de penaltystip een grote kans maar schoot recht op doelman Unnerstal.

Die zou naderhand ook vaker worden getest en zichzelf onderscheiden. Hij lag uitstekend in de weg toen Deul de bal uit een corner vrij kon in schieten en tikte een inzet van Zakkaria El Azzouzi naast. Daarbij had hij geluk dat Deul weer even later over mikte en toen hij op de grond lag, uitgeschakeld, liftte Mulattieri de bal van dichtbij ook over de lat. Met kunst- en vliegwerk hield PSV het op 0-0, Unnerstal gooide zich ook met succes als een leeuw voor de bal toen Alex Plat de hoek voor het uitkiezen had.

PSV zette er één echte kans tegenover, maar toen kwam doelman Joey Roggeveen katachtig uit zijn doel en belette Mauro Junior het scoren. Meteen na rust zette PSV wat feller druk naar voren. ,,Toen hadden we de bal misschien wat vaker sneller eroverheen moeten gooien en dan daar verder voetballen. We hadden wind tegen en als je dan toch probeert te voetballen en je raakt de bal enkele keren kwijt, daar loert PSV op”, keek Alex Plat naderhand terug.

Daardoor kwam de uitstekend spelende Volendamse defensierij, met Brian Plat, Marco Tol, Micky van de Ven en Derry John Murkin, meer onder druk. In de zesde minuut was Madueke al doeltreffend en daarmee deelden de bezoekers een psychologische tik uit. De thuisploeg had veel kracht gegeven in de eerste helft, met de beide voorste buitenspelers (Doodeman en El Azzouzi) die steeds naar binnen knepen om hun middenvelders te helpen. Het bleek steeds lastiger om aan de overkant te komen. Toen Murkin (inmiddels als linksbuiten) Dumfries liet gaan, moest invaller Mike Eerdhuijzen uitstappen en Dumfries maakte dankbaar gebruik van het uitgestoken been van de Volendammer. Hij versierde een penalty en ook daarbij kreeg hij nog eens hulp, want Roggeveen leek de inzet te keren maar had de pech dat de bal er alsnog in zeilde.

In het laatste deel was Volendam wéér meerdere keren dicht bij een doelpunt, maar het kon er geen afdwingen. De naar voren gegidste Eerdhuijzen zag zijn inzet op de paal spatten en een kopbal van Martijn Kaars viel over de kansloze Unnerstal, maar ook net over de lat.

De Duitse keeper maakte direct na afloop een glimlach los bij Alex Plat. ,,’Ik moet natuurlijk wel wat doen als ik er in sta’, zei de keeper. Tja, toen we in de rust van het veld liepen zeiden medespelers al ‘kon-ie er niet in?’, maar er kwam even 2.05 meter op me af. Ik dacht echt dat ik die bal er gewoon in kon tikken”, baalde Plat, die in de eerste drie kwartier ook zijn enorme progressie toonde. ,,Als je voor rust op voorsprong had gestaan, ga je anders de tweede helft in. Nu kwam er een ander PSV naar buiten, met meer druk naar voren. Maar ik ben trots op onze ploeg, dat je tegen PSV zo’n pot kan spelen.”

Vrijdag zakte hij zelf in de tweede helft nog door de ondergrens. ,,Dan krijg je natuurlijk de vraag waarom het nu wél kan en tegen Dordrecht zo slecht was. Maar dit zijn andere wedstrijden, het was meer open en dan kunnen we beter ons positiespel spelen. Vrijdag was in de tweede helft ook de concentratie minder. Nu kregen we in de eerste helft ruimtes om te voetballen en daar maakten we gebruik van. Als het niet ging, speelden we opportunistisch en wonnen daar de tweede bal vaak. Ik voelde echt dat het een mooie pot kon worden. Echt zuur dat we onszelf niet hebben beloond.”

FC Volendam: Joey Roggeveen, Brian Plat (80’ Giannis Iatroudis), Marco Tol, Micky van de Ven, Derry John Murkin, Alex Plat, Samir Ben Sallam (75’ Mike Eerdhuijzen), Boy Deul (C), Nick Doodeman (64’ Darius Johnson), Samuele Mulattieri (75’ Martijn Kaars), Zakaria El Azzouzi (75’ Ibrahim El Kadiri).

PSV Eindhoven: Lars Unnerstall, Denzel Dumfries (C), Timo Baumgartl, Jordan Teze, Philipp Max, Ibrahim Sangaré (78’ Adrian Fein), Pablo Rosario, Mohamed Ihattaren (46’ Ryan Thomas), Mauro Junior (83’ Joël Piroe), Donyell Malen (72’ Erick Gutierrez) , Chukwunonso Madueke (72’ Eran Zahavi).