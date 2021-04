FC Volendam moet late gelijkmaker dulden

Met een wederom gehavende ploeg leek FC Volendam het diepe zuiden te verlaten met de volle buit, maar in de slotfase kreeg MVV een discutabele strafschop toegekend, welke werd benut: 2-2. Op dat moment had de ploeg van trainer Wim Jonk het duel al lang en breed kunnen beslissen, al was de tegenstander uit Maastricht ook enkele keren dicht bij de gelijkmaker.

Door Eddy Veerman

Bij FC Volendam keerde Micky van de Ven terug na een schorsing en hij kreeg een wat andere rol, aangezien Marco Tol en Mike Eerdhuijzen als centrale verdedigers waren opgesteld. Op het middenveld ontbraken de zieke Alex Plat en Franco Antonucci.

Martijn Kaars begon wederom in de basis en stond twee keer, loerend op een kansje, op de goede plek. In de zevende minuut was dat na een gesmoorde poging van Derry John Murkin (0-1) en een half uur later gebeurde dat toen de MVV-defensie een slippertje maakte. Tussentijds was MVV enkele keren dreigend geweest via Blummel, maar Volendam was ook dicht bij meer doelpunten, onder meer via Mike Eerdhuijzen, Samuele Mulattieri en Boy Deul.

Halverwege bleef Marco Tol in de kleedkamer en maakte Brian Plat zijn entree. Dit keer scoorde MVV een vroeg doelpunt. Volendam was met veel mensen voor de bal en bij een Maastrichtse counter probeerde Murkin de bal met zijn favoriete been (links) weg te werken, maar dat gebeurde half. Het bood Blummel de gelegenheid in te schieten en de bal glipte onder Nordin Bakker door.

Direct daarna leek Kaars zijn derde van de avond te maken, maar dit keer stond de paal een goal van Martijn Kaars in de weg. Dat zou Volendam duur komen te staan. Denso Kasius zag daarna nog een schot voorlangs worden getikt door de keeper, invaller Lequincio Zeefuik krulde de bal in de verre hoek maar vond ook de keeper op zijn weg en toen Kaars de bal scherp voorgaf, was Mulattieri er niet bij om zijn voet tegen de bal te plaatsen.

MVV was ook dreigend, maar had regelmatig te maken met reddingen van Nordin Bakker. Daar Kaars nog eens de mogelijkheid kreeg op 1-3, maar niet scoorde, maakte de Volendamse teleurstelling des te groter toen de bal in de extra tijd op de stip ging voor MVV. Micky van de Ven ondernam een sliding en dat is altijd risicovol in het strafschopgebied. Hij leek zijn tegenstander niet of licht te raken, maar de MVV-speler ging gretig naar de grond en Naudts benutte de toegekende strafschop.