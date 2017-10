FC Volendam na tien wedstrijden nog steeds zonder winst

In een regenachtig Kras-stadion trad FC Volendam vrijdagavond aan tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat in de Jupiler League NEC Nijmegen. In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd. In de 4e minuut schoot Braken voor NEC op de paal. FC Volendam kreeg wat kansjes, maar de ruststand werd 0-0.