FC Volendam neemt afscheid van Berry Smit

Tijdens de rust van FC Volendam-Jong Utrecht nam het FC-bestuur officieel afscheid van Berry Smit. Op het veld in het Kras-stadion werd de assistent-trainer van FC Volendam lovend toegesproken door voorzitter Henk Kras. Een kadobon en een ingelijste foto werden aan Berry Smit gegeven en een bos bloemen voor zijn vrouw Esther.

Berry Smit neemt weer een baan aan in de bouw, waar zijn hart lange tijd lag. FC Volendam ziet hem met lede ogen vertrekken, want Berry is een trainer met een grote staat van dienst. Berry Smit was in dienst sinds 2011, bijna 6,5 jaar. Hij is assistent-coach geweest bij Gert Kruys, Hans de Koning, Robert Molenaar en Misha Salden. Samen met Johan Steur is hij twee keer interim hoofdcoach geweest om het seizoen af te maken. Zes jaar was hij coach van Jong Volendam. Van 1994-2006 was hij jeugdtrainer. Tussen 1999 en 2001 was Berry speler van FC Volendam. Hij speelde 22 wedstrijden, onder andere samen met Misha Salden. In Volendam gold hij als dé bruggenbouwer binnen de voetbalgemeenschap. Als coach van Zondag 1 RKAV Volendam is hij aan zijn vierde seizoen bezig.