FC Volendam pakt dikverdiend drie punten

FC Volendam deed vrijdagavond goede zaken door Jong Utrecht te verslaan. In de eerste helft was de ploeg van Hans de Koning beter en Robin Schouten en Nick Doodeman kregen goede kansen. Die werden echter gemist zodat de ruststand 0-0 bleef. In de tweede helft opende FC Volendam feller en kreeg weer enkele mogelijkheden om de score te openen.

Boy Deul schoot de bal in de touwen, maar de goal werd wegens buitenspel afgekeurd. In de 62e minuut scoorde Robin Schouten, na een pass van Kevin Visser, fraai de 1-0 voor Volendam. Het was zijn eerste treffer. In de 87e minuut schoot Anthony Berenstein van dichtbij de 2-0 achter keeper Nijhuis. Man of the Match was Jari Vlak die prima speelde.