FC Volendam pakt in slotminuut toch nog de overwinning

In het ijskoude Kras-stadion maakten FC Volendam en FC Eindhoven er vrijdag een spannend voetbalavondje van, hoewel de supporters van het spel niet bepaald warm liepen.

In de 30e minuut kwam Volendam verdiend op 1-0 toen Enzo Stroo de bal intikte. De vreugde was van korte uur want 2 minuten later stond het alweer 1-1.

Volendam miste twee opgelegde kansen. Nog voor rust kwam Eindhoven op 1-2. Na een overtreding van Klinkenberg gaf arbiter Vermeire een penalty die Joel Thomas langs keeper Verhulst in de touwen schoot. Na rust zette FC Volendam aan. De ploeg had geluk dat Eindhoven 2 mooie kansen miste. Doodeman schoot met ‘n schuiver de 2-2 binnen en Joey Veerman scoorde fraai de verdiende winnende treffer.