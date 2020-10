FC Volendam schiet – maar – een punt op

Geruime tijd leek FC Volendam in Kerkrade weer vorm en macht te hebben áán de bal en daarmee Roda JC te verrassen. De ploeg van trainer Wim Jonk loerde met een 0-1 voorsprong op zak op een kans in de tegenstoot, om dan met de tweede competitiezege het zuiden te verlaten. In de laatste twintig minuten, ingeluid met een penalty én doelpunt tegen, konden de bezoekers echter niets extra’s brengen: 1-1.

Door Eddy Veerman

Roda, zoals vaker de laatste jaren, onderging van de zomer een metamorfose en met een rits aan ervaren spelers kwam de formatie van Jurgen Streppel met vertrouwen aan de start. In tegenstelling tot de tegenstander. De thuisclub begon ook beter en kreeg een kopkans (Serrarens net naast). Volendam ving Roda wat lager op het veld op en speelde compact. Op het kwartier verkreeg het eindelijk eens een voorsprong. Jari Vlak stak Martijn Kaars uitstekend weg. De Monnickendamse spits leek te stranden op de keeper, maar legde de bal in tweede instantie neer voor de alerte Nick Doodeman, wiens tegenstander Amir Absalem niet oplette: 0-1.

Wat een voorsprong kan doen met het vertrouwen van een ploeg, bewees Volendam daarna. Het liet de bal geduldig rondgaan en kreeg nog een beste mogelijkheid (schot van Doodeman gekeerd, na een dieptebal van Alex Plat). In de laatste minuten tot aan de rust werd Roda sterker en joeg Niek Vossebelt de bal een keer op het doel van Nordin Bakker, die gestrekt naar de hoek ging en redde.

Diezelfde Vossebelt kopte de bal vlak na rust tegen de paal, in een fase die zich aan Volendamse kant kenmerkte door slordigheid. Vervolgens keerde de rust, aan de bal, terug en opnieuw leidde dat tot enkele uitstekende aanvallen. Op die momenten zat het niet mee: een snoeihard schot van Jari Vlak spatte op de lat, wat duidelijk hoorbaar was in het lege Parkstad Stadion. Ook het schot van Franco Antonucci schampte even later de lat.

Dat was halverwege de tweede helft. Daarna verloor Volendam het grip, met de gelijkmaker ogenschijnlijk als aanleiding. Jari Vlak probeerde in te grijpen, de bal kwam per abuis voor de voeten van Absalem, die slim over het minder slimme uitgestoken voetje van Boy Deul ging. Ronald Alberg benutte de toegekende penalty.

Daarna grossierde de ploeg van Jonk in momenten van balverlies, waardoor het steeds moest repareren. Het brengen van Mike Eerdhuijzen, waardoor Alex Plat op kon schuiven naar het middenveld, bracht niet het gewenste resultaat, omdat steeds ergens op het veld de bal door onnauwkeurigheid verloren ging. En zo kwam Volendam nog twee keer goed weg. Marzo leek de uitglijdende doelman Bakker bijna te verrassen met een omhaal; Bakker werkte half weg, waarna Brian Plat de rest deed. Vlak voor tijd was diezelfde Plat tegenstander Serrarens kwijt bij een corner, maar Volendam ontsnapte omdat de bal net naast rolde.

Roda JC: Youri Roulaux; Kees Luijckx, Stefano Marzo, Richard Jensen, Amir Absalem; Niek Voselbelt, Roland Alberg, Robert Klaasen (59' Michalis Loannou) ; Patrick Pflücke, Jordy Croux en Fabian Serrarens.

FC Volendam: Nordin Bakker; Brian Plat, Alex Plat, Marco Tol, Derry John Murkin; Jari Vlak, Francesco Antonucci, Boy Deul; Nick Doodeman (79' Darius Johnson), Martijn Kaars (79' Mike Eerdhuijzen), Ibrahim El Kadiri (61' Zakaria El Azzouzi).