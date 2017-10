FC Volendam speelt gelijk tegen De Graafschap

Er viel vrijdagavond weinig te genieten in het Kras Stadion. De wedstrijd FC Volendam tegen De Graafschap eindigde in 0-0. Dat was ‘n terechte uitslag want beide ploegen waren aan elkaar gewaagd.

FC Volendam startte goed en kreeg een drietal goede kansen in het eerste kwartier. Doelman Bednarek hield zijn doel schoon of er werd naast geschoten. In de eerste helft was Volendam de betere ploeg. Ook FC Volendam-keeper Verhulst verrichtte enkele goede reddingen.

In de tweede helft was De Graafschap beter en had een overwicht. Maar echte grote kansen waren er niet voor de Doetinchemmers. Zo bleef het na een matige wedstrijd 0-0 en staat FC Volendam nu derde van onderen met slechts 3 punten.