FC Volendam speelt gelijk tegen Helmond Sport

FC Volendam blijft op 1-1 steken in Helmond

FC Volendam wist de laatste maand vaker aan puntverlies of een nederlaag te ontsnappen in de slotfase, maar in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport lukte het de ploeg van trainer Wim Jonk niet iets te forceren op de valreep, waardoor het met een 1-1 gelijkspel huiswaarts ging. In de race om de tweede periodetitel betekent het dat concurrent Jong Ajax die maandag kan pakken. Als dat team een punt pakt of wint tegen Emmen, zou het daarmee iets van de pijn verzachten voor Volendam.

Door Eddy Veerman

Onderweg naar het duel raakte Boy Deul doordeweeks geblesseerd, waardoor hij niet inzetbaar was. Alex Plat nam zijn plaats in op Sportpark De Braak. Volendam probeerde meteen het Brabantse doel te bestormen en was enkele keren gevaarlijk, onder meer via Robert Mühren. Zijn pogingen gingen naast en over en de topscorer kwam ook een keer net tekort. Ook inzetten van Martijn Kaars en Daryl van Mieghem haalden het niet.

Zes minuten voor rust stond het opeens 1-0. De bal werd voorgetrokken en Arno van Keilegom mocht zijn hoofd er tegen aan planten. Volendam probeerde meteen met een antwoord te komen, maar het voorbereidende werk van Mühren kreeg geen vervolg. Aan de overkant had Helmond Sport de bezoekers zomaar nog een keer pijn kunnen doen, maar Robin van der Meer drukte, gelukkig voor Volendam, niet af.

Het lukte de koploper tóch nog om voor de pauze op gelijke hoogte te komen. Damon Mirani rukte op, even later werd de bal door het hart van de Helmondse defensie op Mühren gestoken, die opendraaiend zag dat Martijn Kaars er beter voor stond en randje buitenspel benutte de Monnickendammer de hem geboden kans: 1-1.

In de tweede helft drukte Volendam nadrukkelijk op de deur van de thuisclub, met enkele mogelijkheden tot gevolg. Gaetano Oristanio was meer aanwezig en testte de Helmondse doelman, maar zonder succes. De huurling van Inter Milaan leek aan de basis te staan van een grote kans, toen hij Van Mieghem wegstuurde. Die gaf op zijn beurt een steekbal op invaller Walid Ould-Chikh, die er nét niet bij kon toen hij alleen voor de keeper kwam.

Vlak voordat hij de pass verzond, kreeg Oristanio een tik, waardoor hij naar de kant ging en vervangen werd door Lecquincio Zeefuik. Met Mike Eerdhuijzen kwam er richting de extra tijd – van zes minuten – nog meer lengte bij, maar wat FC Volendam ook probeerde, deze keer lukte het de ploeg niet om een doelpunt in de slotfase af te dwingen. Brian Plat poogde het nog koppend, maar zag de bal naast gaan.